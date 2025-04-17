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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Образ на Великдень: Андре Тан дав п'ять модних порад, щоб мати небанальний вигляд на свято

За словами дизайнера, завдяки цим речам та поєднанням ви будете мати приголомшливий та стильний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

АКСЕСУАРИ З ІСТОРІЄЮ

Це може бути прикраса мами, срібна шпилька, сережки у формі зерна чи кулон з символікою. Плетена сумочка, сережки з перлами чи хустка! Не кількість, а сенс головне в цей день!

МОНОХРОМ + АКЦЕНТ

Мінімалізм у поєднанні з українським духом матиме дуже сучасний вигляд! Один яскравий акцент: брошки, кольорова сумка, намисто — і вийде дуже стильний образ.

ПАСТЕЛЬНА СУКНЯ (АЛЕ НЕ БАНАЛЬНА)

Звертай увагу на крій: простий силует, якісна тканина, мінімум декору. М’ятна, пудрова, лимонна, бежева — обирай відтінок, що підходить до твоєї зовнішності. Але щоб образ був цікавішим, не забуваємо про аксесуари — хусточка, плетена сумка чи цікаві заколки дуже круто доповнять образ.

ШТАНИ ПАЛАЦО + СОРОЧКА

Для тих, кому некомфортно в сукнях, чи хочеться чогось цікавішого штани — цеідеальний варіант! Штани з легкої тканини, сорочка з фактурного матеріалу — і ти не «просто зручно одягнена», а елегантна без зусиль

ДЖИНСОВИЙ TOTAL LOOK

Блакитний денім дуже вдала ідея на Великдень. По-перше, цей колір символізує чистоту, спокій і легкість. По-друге, джинсовий total look це модно, просто й універсально. Сорочка та ш тани чи спідниця в одному кольорі створюють цілісний образ. А щоб зробити його святковим додай сумку у світлому або пастельному відтінку, хустку у волосся чи цікаву прикрасу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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