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- Школа стилю
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Образ на Великдень: Андре Тан дав п'ять модних порад, щоб мати небанальний вигляд на свято
За словами дизайнера, завдяки цим речам та поєднанням ви будете мати приголомшливий та стильний вигляд.
АКСЕСУАРИ З ІСТОРІЄЮ
Це може бути прикраса мами, срібна шпилька, сережки у формі зерна чи кулон з символікою. Плетена сумочка, сережки з перлами чи хустка! Не кількість, а сенс головне в цей день!
МОНОХРОМ + АКЦЕНТ
Мінімалізм у поєднанні з українським духом матиме дуже сучасний вигляд! Один яскравий акцент: брошки, кольорова сумка, намисто — і вийде дуже стильний образ.
ПАСТЕЛЬНА СУКНЯ (АЛЕ НЕ БАНАЛЬНА)
Звертай увагу на крій: простий силует, якісна тканина, мінімум декору. М’ятна, пудрова, лимонна, бежева — обирай відтінок, що підходить до твоєї зовнішності. Але щоб образ був цікавішим, не забуваємо про аксесуари — хусточка, плетена сумка чи цікаві заколки дуже круто доповнять образ.
ШТАНИ ПАЛАЦО + СОРОЧКА
Для тих, кому некомфортно в сукнях, чи хочеться чогось цікавішого штани — цеідеальний варіант! Штани з легкої тканини, сорочка з фактурного матеріалу — і ти не «просто зручно одягнена», а елегантна без зусиль
ДЖИНСОВИЙ TOTAL LOOK
Блакитний денім дуже вдала ідея на Великдень. По-перше, цей колір символізує чистоту, спокій і легкість. По-друге, джинсовий total look це модно, просто й універсально. Сорочка та ш тани чи спідниця в одному кольорі створюють цілісний образ. А щоб зробити його святковим додай сумку у світлому або пастельному відтінку, хустку у волосся чи цікаву прикрасу.