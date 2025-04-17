Образ на Великдень: Андре Тан дав п'ять модних порад, щоб мати небанальний вигляд на свято

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

АКСЕСУАРИ З ІСТОРІЄЮ

Це може бути прикраса мами, срібна шпилька, сережки у формі зерна чи кулон з символікою. Плетена сумочка, сережки з перлами чи хустка! Не кількість, а сенс головне в цей день!

МОНОХРОМ + АКЦЕНТ

Реклама

Мінімалізм у поєднанні з українським духом матиме дуже сучасний вигляд! Один яскравий акцент: брошки, кольорова сумка, намисто — і вийде дуже стильний образ.

ПАСТЕЛЬНА СУКНЯ (АЛЕ НЕ БАНАЛЬНА)

Звертай увагу на крій: простий силует, якісна тканина, мінімум декору. М’ятна, пудрова, лимонна, бежева — обирай відтінок, що підходить до твоєї зовнішності. Але щоб образ був цікавішим, не забуваємо про аксесуари — хусточка, плетена сумка чи цікаві заколки дуже круто доповнять образ.

ШТАНИ ПАЛАЦО + СОРОЧКА

Для тих, кому некомфортно в сукнях, чи хочеться чогось цікавішого штани — цеідеальний варіант! Штани з легкої тканини, сорочка з фактурного матеріалу — і ти не «просто зручно одягнена», а елегантна без зусиль

ДЖИНСОВИЙ TOTAL LOOK

Блакитний денім дуже вдала ідея на Великдень. По-перше, цей колір символізує чистоту, спокій і легкість. По-друге, джинсовий total look це модно, просто й універсально. Сорочка та ш тани чи спідниця в одному кольорі створюють цілісний образ. А щоб зробити його святковим додай сумку у світлому або пастельному відтінку, хустку у волосся чи цікаву прикрасу.