Обтислі сукні та асиметричні топи: український бренд презентував літню колекцію

Вона вийшла елегантною і драйвовою.
Український бренд жіночого одягу родом з Харкова Queenfluence презентував нову літню колекцію.
Головними героями лінійки стали сукні довжини максі та міні, які чудово підкреслюють талію.
Особливу увагу привертає обтисла сукня з леопардовим принтом, який вже кілька сезонів поспіль не виходить із трендів.
Представлені також мідіспідниці, які можна комбінувати з боді та асиметричними топами.
Колекція характеризується грайливими збірками, відкритими плечами і спокійними кольорами.
Всі речі колекції можна гармонійно поєднувати між собою. Виготовлені вони з високоякісного трикотажу, який дарує відчуття ніжності і комфорту.
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