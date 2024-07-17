Обтислі сукні та асиметричні топи: український бренд презентував літню колекцію

Вона вийшла елегантною і драйвовою.

Український бренд жіночого одягу родом з Харкова Queenfluence презентував нову літню колекцію.

Головними героями лінійки стали сукні довжини максі та міні, які чудово підкреслюють талію.

Особливу увагу привертає обтисла сукня з леопардовим принтом, який вже кілька сезонів поспіль не виходить із трендів.

Представлені також мідіспідниці, які можна комбінувати з боді та асиметричними топами.

Колекція характеризується грайливими збірками, відкритими плечами і спокійними кольорами.

Всі речі колекції можна гармонійно поєднувати між собою. Виготовлені вони з високоякісного трикотажу, який дарує відчуття ніжності і комфорту.

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