Об’ємні шуби та оксамитові корсети: показ нової колекції бренду SEROTONINN на Тижні моди у Києві

Бренд SEROTONINN презентував на Ukrainian Fashion Week колекцію FW2026/27 Berlin, присвячену інтеграції до нових суспільств. Створений дизайнеркою Леною Шнелле, яка останні 15 років живе в Німеччині, бренд дебютував минулоріч на Copenhagen Fashion Week.

Нова колекція осмислює досвід життя між двома країнами. В її основі — утвердження себе в новому суспільстві без втрати власної ідентичності. У фокусі нового релізу бренду — смілива, сильна і незалежна у своєму виборі жінка. Вона захоплюється собою й не потребує схвалення. Колекція балансує між гламуром і протестом, чуттєвістю та внутрішньою силою. Її мета — розширити уявлення про сучасну жіночність.

«Мені дуже резонує, що відчули українські жінки за останні чотири роки. Еміграція для мене була відкладеним „на потім“ життям — поки я не зрозуміла нове суспільство і його цінності. Віднайти себе мені допомогла творчість і свобода, повага до кожної особистості, толерантність до інакшості, любов до себе. Я знаю, де мій дім і хто я. Не було жодного дня, коли б я не думала про Київ. Свої колекції мені було дуже важливо показати саме в Україні”, — поділилася дизайнерка.

До лінійки увійшли напівпрозорі мінісукні з делікатним блиском, латексні силуети, оксамитові корсети та об’ємні шуби зі штучного хутра.

Поєднання шовку, оксамиту, екохутра та екошкіри разом зі сміливими акцентами на відкритій спині, прозорих тканинах і корсетних формах складає виразну, чуттєву колекцію з характером і свободою самовираження.