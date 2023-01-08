Оце поталанило: дівчина вийшла заміж у вінтажній сукні Balenciaga, яку купила у секондгенді

Іноді в комісійних магазинах та секондгендах можна знайти справжні модні скарби і дівчині на ім'я Моніка Саллей у цьому плані дуже поталанило, адже якось, у секондгенді Goodwill, вона знайшла одне з найважливіших вбрань у своєму житті, яке через багато років одягла на власне весілля.

Своєю унікальною історією Моніка поділилася із виданням Vogue.

За словами дівчини, модою вона захоплювалася завжди, також вона навчалася у престижній нью-йоркській школі дизайну Parsons School of Design, та мешкала у Верхньому Іст-Сайді Мангеттена, де можна зустріти головних модників Нью-Йорка. Зараз дівчина працює менеджеркою з маркетингу програмного забезпечення, але свою пристрасть до моди не залишила в минулому та паралельно колекціонує речі, які знаходить у вінтажних магазинах та секондгендах. Під час навчання затята покупчиня часто нишпорила у магазинах Goodwill за кілька кварталів від своєї квартири.

"Я витрачала всі гроші, які заробила за літо [від стажування], переважно на одяг. Для мене це було приємне невелике терапевтичне заняття", — каже вона.

Якось 2011 року прогулюючись повз Goodwill, вона мигцем побачила у вітрині коротку білу вишиту сукню з фігурним вирізом.

"Ця сукня на вітрині повністю розтопила моє серце, особливо те, як була зроблена вишивка", — каже вона.

Потім дівчина забігла до магазину, щоб приміряти сукню.

"Коли я повністю застебнула її, я пам'ятаю, як захоплено дивилася в дзеркало, тому що я була щаслива, що вона підійшла, і це був Balenciaga. Моє серце билося, тому що я була така схвильована, що ніхто не знав про це. Коли я побачила її, то одразу зрозуміла, що це, мабуть, буде моя весільна сукня", — сказала дівчина.

Саллей купила вбрання за 100 доларів. Повернувшись додому, Моніка зробила те, що робить будь-який модний фанат, коли отримує до рук особливу річ: вона почала досліджувати її. Сукня виявилася від Balenciaga з колекції осінь-зима 2006, а це означає, що розроблена вона була ще Ніколя Геск'єром.

Balenciaga колекція осінь-зима 2006 / Фото: Getty Images

Через рік після придбання вбрання Моніка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Спочатку пара жила в різних містах та спілкувалася через Twitter. Вони одружилися у травні 2019 року в будівлі суду в Індіанаполісі, а потім провели медовий місяць у Нью-Йорку та на Гаваях.

Саллей доповнила весільний образ фатою, вирізаною із тюлевого шлейфу весільної сукні матері, туфлями на підборах за 15 доларів із вінтажного магазину Tekla Vintage.

"Я завжди думала: хто та людина, у якої першої вона була у власності? Для чого вона її використовувала? Я уявлення не маю, що змушує когось просто віддати її до Goodwill у Нью-Йорку, але це приголомшливо. Це дійсно дало мені можливість стати найщасливішою людиною на землі у 19 років у Нью-Йорку", — підсумувала Моніка.

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