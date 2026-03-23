Одяг для стрункості: Андре Тан назвав фасони, які поліпшують силует

V-подібний виріз

Такий виріз допомагає витягнути шию і створити ефект стрункості. Він матиме ідеальний вигляд як на сукнях, так і на блузах чи светрах. Додатково він візуально зменшує обсяг грудей, підкреслює лінію плечей та ключиць.

Трапецієподібна спідниця

Такий фасон — це справжня знахідка для тих, хто хоче візуально подовжити ноги та створити елегантний силует. Вона підійде для будь-якої фігури і добре комбінується з базовими топами.

Штани-кльош

Це відмінний вибір для створення вигідного балансу між верхньою частиною тіла та нижньою. Такий фасон чудово поєднується з об’ємними блузами та топами.

Приталені речі

Приталений силует завжди підкреслює вигини тіла, надає образу жіночності та витонченості. Чудово підійде для створення класичних образів або для більш романтичних варіантів із сукнями чи жакетами.

Обтислі речі (але не дуже)

Такі предмети одягу можуть бути ефективними, але лише якщо з ними не переборщити. Легкі корсети, боді, топи — це спосіб зробити себе стрункішою і не переживати про дискомфорт.