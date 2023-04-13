Одна з залишків тканини, інша - уживана: наречена вийшла заміж у двох приголомшливих та незвичайних сукнях

Вона вийшла заміж у Франції у двох особливих вбраннях.

Дівчина на ім'я Даніель Копперман з Лондона, хотіла щоб її весільна сукня була особливою, але також вона хотіла, щоб вбрання відповідало її цінностям — стійкій та екологічній моді.

Річ у тому, що весільну сукню нареченої одягають лише один раз і носять кілька годин, тому Даніель вирішила, що її вбрання не буде зовсім новим, йдеться у Vogue.

За допомогою наречена звернулася до дизайнерки весільного вбрання Савани Міллер і разом вони розробили сукню її мрії — це була довга однотонна сукня з розрізом та опущеними плечима. Вбрання пошите із залишків тканини, яка вважалася непотрібною, оскільки її залишалося лише 16 метрів.

Друга сукня нареченої також відповідає стійкій моді, оскільки була пошита із залишків тканини та уживаної весільної сукні, яку вони купили на eBay.

Також багато уваги наречена приділила і аксесуарам, адже її вуаль, зроблена з вінтажного французького шовку дизайнеркою Енн-Марі Фолкнер, а її прикраси являли собою суміш вінтажних та перероблених предметів.

Не тільки її весільні образи були орієнтовані на екологічність, Даніель також хотіла, щоб саме весілля було максимально свідомим. Наречена та її нинішній чоловік Еді Серсуб вирішили влаштувати весілля на відкритому повітрі неподалік Ліона, Франція, де вони зараз мешкають. Багато квітів, використаних для центральних прикрас, було взято із самого саду, а вази були виготовлені сестрою Даніель, керамісткою. Щодо їжі, то вони використовували лише органічні та сезонні інгредієнти для страв, які замовили у місцевих виробників.

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