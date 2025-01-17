Одягла сукню, якій 64 роки: наречена приміряла казкове весільне вбрання своєї бабусі

Майбутня наречена вирішила здивувати свою бабусю та розпакувала весільну сукню, яку та 64 роки тому носила у день свого весілля.

Вбрання бабусі хоч уже й досить старе, але через свій позачасовий дизайн має просто приголомшливий вигляд і таку мукню могла б одягти на весілля шанувальниця суконь бального типу і сьогодні. Це була мереживна сукня з довгими рукавами, пишною спідницею та довгим шлейфом. Попереду на ліфі її прикрашала золотиста вишивка бісером.

"Весільна сукня бабусі пролежала в коробці 64 роки", — написала героїня у відео.

В окремому відео вона докладно показала, який ця сукня має вигляд на ній, а також уривок із того, як вона в ній постає перед своєю сім'єю, включно з бабусею, яку переповнювали емоції, коли онучка вийшла у цьому вбранні.

Також наречена зазначила, що збирається почистити сукню та одягнути на свою репетиційну вечерю – rehearsal dinner – це традиційний американський захід, який є можливістю познайомити один з одним усіх членів сімей нареченого та нареченої та у спокійній, камерній обстановці обговорити майбутню подію. Репетиційну вечерю проводять зазвичай за кілька днів до весілля.

В іншому ролику наречена вирішила показати альбом з бабусиними фотографіями з весілля.

"Було так особливо дивитися на все це, і я віднесла її в чистку, але вона була чудове. Вона була такою пухнастою", — сказала вона. — "Зараз вона має не зовсім такий вигляд, тому що пролежала в коробці 64 роки. Але вона така красива. Вона непідвладна часу. Вона має приголомшливий вигляд, і це просто така гарна сукня".

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