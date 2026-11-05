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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
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Оксамит, пір’я і скульптурні силуети: святкова колекція від українського бренду

У лінійці поєднали строгий крій з театральними деталями.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Оксамит, пір’я і скульптурні силуети: святкова колекція від українського бренду

Український бренд Andreas Moskin презентував колекцію Holiday’27 THE THEATRE OF LIGHT. Натхненням для неї стала сценічна естетика режисера Роберта Вілсона, у постановках якого освітлення змінює сприйняття простору, людського тіла та руху.

«Нас надихнув підхід Роберта Вілсона до сценічного простору, де світло і тінь підкреслюють силуети. Ми перенесли цю ідею у вечірній гардероб, створивши образи, що змінюються залежно від освітлення та руху», — зазначають засновники та дизайнери бренду Андрій Моськін і Андреас Білоус.

Основою колекції став класичний костюм із характерними для бренду деталями: перебільшеною лінією плечей, гострими кутами, підкресленою талією і скульптурними елементами. Такий крій створює виразний силует, який залишається помітним навіть у напівтемряві.

Особливу увагу дизайнери приділили фактурам. Костюмна вовна тримає форму, оксамит додає кольорам глибини, а пір’я рухається під час ходи, змінюючи обриси вбрання.

У палітрі домінують чорний і насичений червоний. Контрастні акценти з’являються на комірах, уздовж швів і в оздобленні ґудзиків.

У жіночій лінійці строгість костюма поєднали з м’якшими формами: жакети з акцентною талією доповнили сукнями з відкритими плечима та мерехтливими декоративними квітами. До чоловічої — увійшли піджаки з контрастними лацканами, горизонтальними вставками та асиметричними деталями на запах.

Завершують аутфіти чорні й червоні клатчі з деталлю у формі костюмного лацкана.

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