Оксана Караванська показала свою першу вишиванку та розповіла її історію

Дизайнерка Оксана Караванська розповіла у соцмережах, що попри війну та тривожність, розпочала роботу над новою колекцією Haute Couture.

Також вона згадую історію своєї першої "тернопільської" вишиванки та показала вишиванку, яку створила для експершої леді Катерини Ющенко.

"Почалося все з Руслани, яка виграла для України 50-те ювілейне "Євробачення". "Дикі танці", надсучасна концепція сцени, а для додаткового шику - дівчата в українських строях красиво дефілюють у фіналі. Так з‘явилася моя перша кутюрна колекція за мотивами 14 етнічних регіонів України. Одним із глядачів конкурсу виявився Ж.П.Готьє, і він настільки захопився побаченим, що тут же відвідав музей народного костюма і поміняв тему своєї кутюрної колекції 2006 року в Inspired by Ukraine. На показ в Париж він запросив першу леді К.Ющенко. І у той же день її чоловік замовив для неї вишиванку, що найбільше сподобалась. Саме ту першу "борщівку" 24 серпня Катерина з‘явилася в моєму кутюрному строї, і всі журналісти дружно сказали: "О! Як же це красиво! Це вам Ж.П.Готьє пошив?", - розповіла дизайнера та додала, що через 10 років вирішила повторити цю вишивку для свого першого благочинного проєкту "Український Haute Couture".

Також в іншій публікації Караванська показала у своїх роботах Катерину Осадчу та Оксану Муху та додала, що її колекції завжди будуть пов’язані саме з Україною.

"Це мегакруто, що вишиванка стала трендом року; Її носять і купують усі! А я захотіла зробити таку, що можна і хочеться передати в спадок доньці, невістці, онуці. I зробила. Вишиванка 3-го тисячоліття. Вона неповторна, одна. Деколи — нова вишивка, деколи — рятую стару і поєдную регіони. Бо хто то сказав, що не можна їх ставити поруч, якщо це красиво? Порушую традиційні правила, але не порушую головного — усе це українське!".

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