Осінні тренди 2025: Андре Тан назвав п’ять напрямків, на які варто звернути увагу усім
Дизайнер назвав популярні речі і тренди цієї осені.
Макіяж у стилі гранж
Ностальгія за 90-ми повертає темні олівці для очей, розтушовані тіні й контуровані губи. Стрижка піксі знову у тренді — коротка, зухвала, з характером. Тож можете поекспериментувати!
Осінні аромати
Теплі, затишні та ностальгічні відтінки осені: яблуко, ваніль, карамель. Атмосфера домашнього тепла й випічки, запечені груші, аромат какао, свічки усе, що створює — справжній осінній вайб.
Образи у стилі кави та мачі
Кава з молоком, латте чи матча — не просто напої, а й настрій. Образи в кавових і зелених відтінках, затишні светри й вільні костюми. Навіть волосся стилізують під vanilla latte blonde.
Горошок
Класика, яка нікуди не зникає. Найактуальніше поєднання — чорний горошок на білому. Тренд можна побачати усюди від суконь і сумок до взуття та капелюшків. Це дуже жіночно!
Стиль преппі
Back to school, але в «дорослій» стильовій інтерпретації. Смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери. Це насправді кайф!