Осінні тренди 2025: Андре Тан назвав п’ять напрямків, на які варто звернути увагу усім

Андре Тан

Макіяж у стилі гранж

Ностальгія за 90-ми повертає темні олівці для очей, розтушовані тіні й контуровані губи. Стрижка піксі знову у тренді — коротка, зухвала, з характером. Тож можете поекспериментувати!

Осінні аромати

Теплі, затишні та ностальгічні відтінки осені: яблуко, ваніль, карамель. Атмосфера домашнього тепла й випічки, запечені груші, аромат какао, свічки усе, що створює — справжній осінній вайб.

Образи у стилі кави та мачі

Кава з молоком, латте чи матча — не просто напої, а й настрій. Образи в кавових і зелених відтінках, затишні светри й вільні костюми. Навіть волосся стилізують під vanilla latte blonde.

Горошок

Класика, яка нікуди не зникає. Найактуальніше поєднання — чорний горошок на білому. Тренд можна побачати усюди від суконь і сумок до взуття та капелюшків. Це дуже жіночно!

Стиль преппі

Back to school, але в «дорослій» стильовій інтерпретації. Смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери. Це насправді кайф!