ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Осінні тренди 2025: Андре Тан назвав п’ять напрямків, на які варто звернути увагу усім

Дизайнер назвав популярні речі і тренди цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Макіяж у стилі гранж

Ностальгія за 90-ми повертає темні олівці для очей, розтушовані тіні й контуровані губи. Стрижка піксі знову у тренді — коротка, зухвала, з характером. Тож можете поекспериментувати!

Осінні аромати

Теплі, затишні та ностальгічні відтінки осені: яблуко, ваніль, карамель. Атмосфера домашнього тепла й випічки, запечені груші, аромат какао, свічки усе, що створює — справжній осінній вайб.

Образи у стилі кави та мачі

Кава з молоком, латте чи матча — не просто напої, а й настрій. Образи в кавових і зелених відтінках, затишні светри й вільні костюми. Навіть волосся стилізують під vanilla latte blonde.

Горошок

Класика, яка нікуди не зникає. Найактуальніше поєднання — чорний горошок на білому. Тренд можна побачати усюди від суконь і сумок до взуття та капелюшків. Це дуже жіночно!

Стиль преппі

Back to school, але в «дорослій» стильовій інтерпретації. Смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери. Це насправді кайф!

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie