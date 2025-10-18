- Дата публікації
Осіння мода для plus size-королев: Андре Тан дав нові поради зі стилю
Дизайнер каже, що стиль — це не про розмір, а про любов до себе і радить носити те, у чому вам буде комфортно і в чому ви почуваєтеся красунею.
Також дизайнер дав кілька нових порад, як зробити образ стильним і щоб вбранні дійсно прикрашали вас.
Структурований оверсайз
Об’єм — це тренд, але важливо, щоб речі мали структуру. Обирай пальта прямого кроя, жакет з поясом, тренчі, які тримають форму. Важливо, щоб речі не обтискали вас, а навпаки створювали гарний силует.
Трикотаж
М’які светри, кардигани на затин, сукні з поясом — саме те, що треба, щоб мати стильний вигляд і почуватися комфортно. Обирайте кольори: бордо, темна оливка, карамель, шоколад, сливовий.
Пояси
Не ховай свою талію, а навпаки підкреслюй її. Носи пояса поверх сукні, пальта чи жакета. Таким чином образ одразу набуде форми.