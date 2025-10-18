ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Осіння мода для plus size-королев: Андре Тан дав нові поради зі стилю

Дизайнер каже, що стиль — це не про розмір, а про любов до себе і радить носити те, у чому вам буде комфортно і в чому ви почуваєтеся красунею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Також дизайнер дав кілька нових порад, як зробити образ стильним і щоб вбранні дійсно прикрашали вас.

Структурований оверсайз

Об’єм — це тренд, але важливо, щоб речі мали структуру. Обирай пальта прямого кроя, жакет з поясом, тренчі, які тримають форму. Важливо, щоб речі не обтискали вас, а навпаки створювали гарний силует.

Трикотаж

М’які светри, кардигани на затин, сукні з поясом — саме те, що треба, щоб мати стильний вигляд і почуватися комфортно. Обирайте кольори: бордо, темна оливка, карамель, шоколад, сливовий.

Пояси

Не ховай свою талію, а навпаки підкреслюй її. Носи пояса поверх сукні, пальта чи жакета. Таким чином образ одразу набуде форми.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie