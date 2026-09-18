Осінній капсульний гардероб: 9 речей, які врятують ваш образ

Осінній капсульний гардероб / © Getty Images

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Осінній капсульний гардероб — той випадок, коли менше справді означає більше. Кілька продуманих речей дозволяють створювати десятки образів і не витрачати щоранку час на болісне питання що вдягнути. Видання Good Housekeeping назвало ключові позиції, які варто мати під рукою цього сезону.

Шкіряна куртка

Куртка зі штучної шкіри — універсальний верхній одяг, який однаково добре працює з романтичною спідницею, джинсами чи легінсами. Бомбер або класичніша модель легко впишеться у повсякденні та вечірні образи.

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Трикотажний топ

Топ із фактурного трикотажу має цікавіший вигляд за звичайну бавовняну майку. Його можна носити самостійно чи використовувати як базовий шар під жакет або кардиган. Альтернативою можу стати боді.

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Джинси з легким кльошем від коліна

Джинси з легким кльошем знову серед головних фаворитів. Такий крій візуально витягує силует і добре поєднується як із черевиками на підборах, так і з повсякденним взуттям.

Затишний фліс

Осінь складно уявити без м’якого флісового світшота чи пуловера. Він чудово працює у повсякденних образах, а незвичний принт або контрастний колір допоможе зробити його цікавішим.

Черевики до щиколотки

Ідеальна осіння пара — не надто висока, але з невеликим підйомом. Це можуть бути челсі з вестерн настроєм, водостійкі черевики для дощової погоди чи класичні ботильйони на підборах.

Кашеміровий светр

М’який кашеміровий светр — інвестиція, яка слугуватиме далеко не один сезон. Кардиган можна поєднати із сукнею для вечері, а базовий джемпер із джинсами чи офісними штанами.

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Міді зі мереживом

Спідниця міді з мереживним обробленням — одна з тих речей, які легко адаптувати до будь-якої пори року. Восени її можна носити з легким светром, узимку — з високими чоботами, а влітку — з сандалями.

Класична сорочка

Якісна біла чи блакитна сорочка — беззаперечна база. Поплінова модель має чудовий вигляд і в офісному образі, і з джинсами у вихідний день. Якщо класика здається нудною, можна обрати клітинку чи смужку.

Замшева сумка шопер

Завершує осінню капсулу містка замшева сумка. Об’ємний шопер, м’яка модель хобо чи лаконічний шопер легко поєднуються практично з усім гардеробом і додають образу актуальної осінньої фактури.

Секрет вдалої капсули — не у кількості речей, а у тому, наскільки добре вони працюють разом. Шкіряна куртка, хороші джинси, трикотаж, кашемір, сорочка, універсальні черевики та містка сумка можуть стати основою десятків образів. Додайте кілька актуальних акцентів і осінній гардероб готовий.

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