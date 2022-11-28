Особливий бюстгальтер: як жінки під час Другої світової війни захищали груди від травм

З приходом війни у США зросла кількість нещасних випадків та травм на виробництві серед жінок. У спробах запобігти цьому, було розроблено унікальну річ, яка зараз є музейним експонатом.

Зараз жінки можуть працювати будь-ким нарівні з чоловіком, але до Другої світової війни робота в обробній промисловості вважалася виключно чоловічою прерогативою. Однак із приходом війни все кардинально змінилося і коли чоловіки Америки вирушили на фронт, уряд, заради підтримання економіки, вирішив залучити на роботу на заводах та фабриках жінок – у країні розпочалася ціла національна кампанія для цього.

Але якщо раніше підприємствам потрібно було видавати працівникам-чоловікам лише захисні окуляри, уніформу та добротні рукавиці, то тепер вони задумалися про те, що на них працюють жінки. Часто жінки, які працювали з важкою технікою і в суворих умовах, могли травмувати груди, особливо якщо вони займалися ручною працею. Саме тому тодішні чиновники доручили деяким компаніям розробити захист для жіночих грудей.

Вважається, що першою в цій галузі була компанія Wilson Goggles із Пенсільванії, що спеціалізується на обладнанні для промислової безпеки. Вони створили Saf-t-Bra — спеціальну жіночу спідню "білизну", повністю виготовлену з твердого пластику.

Бюстгальтер Saf-t-Bra часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

Цей пластиковий бюстгальтер нагадував дві скріплені між собою каски і був призначений для носіння поверх звичайного бюстгальтера та іншої білизни, але під верхнім одягом. Він щільно тримався на тілі завдяки еластичним лямкам.

Бюстгальтер Saf-t-Bra часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

Такий захисний бюстгальтер мав запобігати нещасним випадкам на виробництві, які на той час дуже виросли серед жіночого населення.

Бюстгальтер Saf-t-Bra часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

Також ми зібрали кілька фото, на яких зазнімковані сильні та сміливі жінки за важкою роботою під час Другої світової.

Жінки-робітники часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

Жінки-робітники часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

Жінки-робітники часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

Жінки-робітники часів Другої світової війни / Фото: Getty Images

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