Особливий бюстгальтер: як жінки під час Другої світової війни захищали груди від травм

З приходом війни у США зросла кількість нещасних випадків та травм на виробництві серед жінок. У спробах запобігти цьому, було розроблено унікальну річ, яка зараз є музейним експонатом.
Зараз жінки можуть працювати будь-ким нарівні з чоловіком, але до Другої світової війни робота в обробній промисловості вважалася виключно чоловічою прерогативою. Однак із приходом війни все кардинально змінилося і коли чоловіки Америки вирушили на фронт, уряд, заради підтримання економіки, вирішив залучити на роботу на заводах та фабриках жінок – у країні розпочалася ціла національна кампанія для цього.
Але якщо раніше підприємствам потрібно було видавати працівникам-чоловікам лише захисні окуляри, уніформу та добротні рукавиці, то тепер вони задумалися про те, що на них працюють жінки. Часто жінки, які працювали з важкою технікою і в суворих умовах, могли травмувати груди, особливо якщо вони займалися ручною працею. Саме тому тодішні чиновники доручили деяким компаніям розробити захист для жіночих грудей.
Вважається, що першою в цій галузі була компанія Wilson Goggles із Пенсільванії, що спеціалізується на обладнанні для промислової безпеки. Вони створили Saf-t-Bra — спеціальну жіночу спідню "білизну", повністю виготовлену з твердого пластику.
Цей пластиковий бюстгальтер нагадував дві скріплені між собою каски і був призначений для носіння поверх звичайного бюстгальтера та іншої білизни, але під верхнім одягом. Він щільно тримався на тілі завдяки еластичним лямкам.
Такий захисний бюстгальтер мав запобігати нещасним випадкам на виробництві, які на той час дуже виросли серед жіночого населення.
Також ми зібрали кілька фото, на яких зазнімковані сильні та сміливі жінки за важкою роботою під час Другої світової.
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