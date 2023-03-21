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Оверсайз-пальто, бомбер і базовий светр: весняна капсула українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
625
Час на прочитання
1 хв
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Оверсайз-пальто, бомбер і базовий светр: весняна капсула українського бренду

Своєю капсулою команда бренду прагне надихнути жінок до позитивних змін і творчих проявів.

Український бренд CĖNC презентував свою першу весняну капсулу, яку присвятив темі переродження.

Весна є найкращим часом для трансформацій, народження нових ідей, натхнення і початку життя з чистого аркушу.

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Капсула має назву REBIRTH, у яку бренд вклав переосмислення свого досвіду і зміну позиціонування. Це переродження і втілення нових творчих досягнень.

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Капсула складається із речей лаконічних силуетів: пальта з рукавом "реглан" і чіткими лацканами, оверсайз пальта з архітектурними плечами, вовняного бомбера з текстурної тканини, базового светра з вовни, який має круглий виріз і картатої котонової сорочки.

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Бренд також створив трикотажний сет, до якого увійшли кардиган, джемпер із двома видами вирізу на вибір і штанів або шортів.

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Дата публікації
Перегляди
625
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