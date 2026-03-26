Оверсайз жакет — це не просто тренд, а відповідь на запит часу: комфорт, універсальність і стиль без зусиль. Видання InStyle пояснило, чому цей силует знову на піку популярності та як носити його так, щоб мати невимушено елегантний вигляд у будь-який сезон.

Його головна особливість бути на один-два розміри більшого крою, який створює характерний «коробчастий» силует. Саме завдяки цьому він додає образу об’єму, глибини та легкої недбалості, яка має продуманий вигляд. Не дивно, що його обирають ікони стилю, від Гейлі Бібер до Кеті Голмс.

Оверсайз жакет — одна з найфункціональніших речей у гардеробі. Він може бути базою для офісного стилю, фінальним акцентом вечірнього образу та легкою накидкою у теплу пору року. Його головна перевага — здатність змінювати настрій образу залежно від поєднань.

Стилізація

З мішкуватими джинсами. Комбінуйте з широкими джинсами, базовою футболкою та ременем. Додайте фактурний жакет, наприклад, замшевий чи з оксамиту, для глибшогр образу.

Як костюм. Поєднайте з широкими штанами та отримаєте сучасний оверсайз костюм. Найкраще працюють нейтральні кольори, такі як чорний, сірий, темно-синій, але пастель також актуальна.

З акцентними чоботами. Фактурний жакет (твід, вишивка, шерсть) і м’які чоботи створюють баланс між зухвало-стильним образом.

З вузькою спідницею-олівцем. Контраст об’ємного верху та приталеного низу створює силует у стилі 80-х — розслаблений, але не недбалий.

З легкими, «повітряними» речами. Максіспідниця чи топ із легкої тканини та структурований жакет створюють зібраний та елегантний образ.

З мінісукнею. Оверсайз жакет «заземлює» занадто романтичний чи молодіжний образ і додає йому дорослості.

З максісукнею. Ідеально для прохолодних вечорів, адже додає графічності та тепла.

Шкіряний оверсайз жакет. Поєднання двох трендів: оверсайз і шкіра найкраще працює з базою, як от джинси, футболка та ботильйони.

Як сукня. Носіть жакет як самостійну річ із сорочкою чи без нічого під низом.

З легінсами зі штрипками. Подовжений силует жакета підкреслюється вузьким низом і підборами.

Поверх спортивного одягу. Джогери, кроп-топ і жакет створюють ідеальний баланс між неформальним і бізнес стилями.

З акцентними шортами. Яскраві чи фактурні шорти, простий топ і легкий жакет із льону чи бавовни.

З корсетом. Приталений верх додає структури оверсайз силуету та витягує фігуру.

Монохром і акцент на талії. Затягніть жакет ременем і витримайте образ в одному кольорі, це завжди має дорогий та стильний вигляд.

З ультракороткими шортами. Контраст довжини та об’єму створює сміливий, модний образ із характером.

Щоб оверсайз жакет мав стильний вигляд, важливо дотримуватися балансу, наприклад, додавайте приталені елементи, підкреслюйте талію та комбінуйте об’єм із легкістю, інакше є ризик «загубитися» у тканині.

Оверсайз жакет — не просто модний тренд, а справжній інструмент стилю. Він дозволяє експериментувати, змінювати настрій образу та мати актуальний вигляд без зайвих зусиль. Саме тому він знову й знову повертається у гардероби ікон стилю та, схоже, ще надовго залишиться там.