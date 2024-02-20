Пальта, трикотажні костюми і мінісукні: український бренд презентував нову колекцію

Речі з лінійки гармонійно поєднуються між собою.

Український бренд Fashionista презентував нову колекцію Pre-Spring’24, присвячену вічній класиці з лаконічними акцентами.

Дизайнери створили одяг, який гармонійно вписується у повсякденне життя і відтворює настрій кожної красуні. До прикладу, на рандеву можна одягти мінісукню або плісовану спідницю, доповнивши її трикотажним кардиганом.

А для прохолодних днів чудовим варіантом стануть джинси і класичне або вкорочене пальто.

Родзинкою лінійки стали трикотажні костюми молочного або темно-синього кольорів, які є готовим універсальним луком. Вони нагадують стиль препі: джемпери з коміром-поло і контрастною облямівкою створюють атмосферу студентства Оксфорда, а короткі однотонні спідниці додають легкості і елегантності.

За словами засновниці бренду Тетяни Барни, колекція складається з базових речей, які набувають нової інтерпретації у різних образах і підкреслюють особливості кожної модниці. Обираючи основні фасони і палітру, звертали увагу на те, щоб вони легко інтегрувалися у гардероб.

Колірна гама колекції: молочний, світло-бежевий, темно-синій і чорний.

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