Перешила і пофарбувала чаєм: наречена змінила 74-річну сукню бабусі, щоб одягнути на своє весілля

Кріста Міліч / © Getty Images

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Напередодні свого свята, коли вона була ще нареченою, Кріста вирішила одягнути на вінчання весільну сукню своєї бабусі Жозефіни Мако, яку та носила 1945 року. Ця ідея прийшла їй, коли вона відвідувала свою маму і її увагу привернула фотографія весілля бабусі та дідуся у рамці. Сукня все ще зберігалася в кедровій скрині в будинку її тітки. Вона обережно запитала маму, як би вона поставилася до того, якби вона одягла сукню своєї бабусі.

«О, я думаю, це чудово», — сказала її мама.

Дідусь і бабуся Крісти в день свого весілля — 1 січня 1945 року / © Getty Images

Вбрання зберігалося протягом 74 років у її сім’ї і було надто цінним, щоб відправляти його поштою, тому вона поїхала за ним особисто, подолавши при цьому майже 650 кілометрів Америкою. Однак була одна невелика проблема — вбрання було малим для нареченої, тому вона вирішила віддати його кравчині, щоб розширити його і підігнати по фігурі.

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За перероблення наречена заплатила 150 доларів. Зміни були не дуже значними — швачка зробила мереживні вставки на вбранні з тканини, яку знайшла в місцевих комісійних магазинах. Щоб відтінок мережива відповідав тому, яке вже було на сукні, швачка пофарбувала його за допомогою чаю.

Кріста Міліч показує свою весільну сукню / © Getty Images

Вийти заміж у сукні бабусі було для Міліч важливою подією. Вона почувалася в ній напрочуд комфортно.

Кріста Міліч показує свою весільну сукню / © Getty Images

«Коли я одягла сукню, я заплакала», — сказала Міліч. «Я почувалася в ній чудово».

Кріста Міліч показує свою весільну сукню / © Getty Images