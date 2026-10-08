ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
839
Час на прочитання
2 хв

П'ять стихій у принтах: український бренд презентував колекцію боді з японськими мотивами

Дракони, журавлі, квіти і сузір’я прикрасили моделі, кожна з яких передає характер окремої стихії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
П'ять стихій у принтах: український бренд презентував колекцію боді з японськими мотивами

Український бренд GEPUR представив нову колекцію приталених боді, натхнену японською системою п’яти елементів Godai — Вогнем, Водою, Землею, Повітрям і Пустотою. Кожна стихія отримала власну палітру і принт, у якому традиційні японські мотиви поєднали із сучасною естетикою.

До дропу увійшло п’ять моделей з довгими рукавами зі щільної еластичної сітки. Вони облягають тіло, створюючи ефект другої шкіри та підкреслюючи талію. Вбрання оздобили авторськими принтами й ієрогліфами, що позначають відповідні елементи.

Вогонь втілили у бордовій і бежевій гамі. У його принті поєднали зображення дракона, фенікса, хризантем і водяних лілій з орнаментальними лініями.

Вода представлена у синьо-білих відтінках. На цьому боді зобразили хвилі, водоспади, золотих рибок і лотоси.

Для Землі обрали насичені коричневі тони та найщільнішу композицію. У ній переплелися зображення тигрів, бамбука, півоній, гір і туману.

Повітря передали через блакитно-сіру палітру, тонкі лінії і вільний простір між елементами малюнка. Головними мотивами стали журавлі та іриси.

Пустоту інтерпретували у світлих відтінках із хмарами, небом і білою орхідеєю. Серед деталей, які можна помітити, придивившись до принта, — око дракона та сузір’я.

За словами дизайнера бренду, ідея полягала в тому, щоб через колір і малюнки передати різні характери стихій: драматичність Вогню, чуттєвість Води, спокій Землі та легкість Повітря. Пустота ж залишила найбільше простору для уяви.

Завдяки виразним принтам боді можуть стати головним акцентом образу. Їх можна носити під жакет, сорочку чи сукню, залишаючи на видноті окремі деталі малюнка.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie