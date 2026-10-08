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- Школа стилю
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П'ять стихій у принтах: український бренд презентував колекцію боді з японськими мотивами
Дракони, журавлі, квіти і сузір’я прикрасили моделі, кожна з яких передає характер окремої стихії.
Український бренд GEPUR представив нову колекцію приталених боді, натхнену японською системою п’яти елементів Godai — Вогнем, Водою, Землею, Повітрям і Пустотою. Кожна стихія отримала власну палітру і принт, у якому традиційні японські мотиви поєднали із сучасною естетикою.
До дропу увійшло п’ять моделей з довгими рукавами зі щільної еластичної сітки. Вони облягають тіло, створюючи ефект другої шкіри та підкреслюючи талію. Вбрання оздобили авторськими принтами й ієрогліфами, що позначають відповідні елементи.
Вогонь втілили у бордовій і бежевій гамі. У його принті поєднали зображення дракона, фенікса, хризантем і водяних лілій з орнаментальними лініями.
Вода представлена у синьо-білих відтінках. На цьому боді зобразили хвилі, водоспади, золотих рибок і лотоси.
Для Землі обрали насичені коричневі тони та найщільнішу композицію. У ній переплелися зображення тигрів, бамбука, півоній, гір і туману.
Повітря передали через блакитно-сіру палітру, тонкі лінії і вільний простір між елементами малюнка. Головними мотивами стали журавлі та іриси.
Пустоту інтерпретували у світлих відтінках із хмарами, небом і білою орхідеєю. Серед деталей, які можна помітити, придивившись до принта, — око дракона та сузір’я.
За словами дизайнера бренду, ідея полягала в тому, щоб через колір і малюнки передати різні характери стихій: драматичність Вогню, чуттєвість Води, спокій Землі та легкість Повітря. Пустота ж залишила найбільше простору для уяви.
Завдяки виразним принтам боді можуть стати головним акцентом образу. Їх можна носити під жакет, сорочку чи сукню, залишаючи на видноті окремі деталі малюнка.