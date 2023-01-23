Підтримує всім серцем: дизайнерка Наталія Феднер завершила свій показ жовто-синіми вбраннями

Американська дизайнерка Наталія Феднер, яка прославилася своїми унікальними "голими" вбраннями для Бейонсе, Тіни Кароль, Шакіри, Дженніфер Лопес, Шер, Доджі Кет, Джанет Джексон, Шарліз Терон, Ленні Кравіца, Карді Бі, а також сестер Кардашян взяла участь у показі мод, де збирали гроші для допомоги Україні.

Показ відбувся під час Тижня моди в Колумбусі, який минув у листопаді 2022 року, але поділитися цією історією дизайнерка вирішила лише 22 січня 2023 року в День соборності України. У пості у Instagram вона розповіла, що погодилася на участь у заході без вагань, а також згадала про своє дитинство в Україні.

"Як деякі з вас знають, я народилася в Україні. Одним із моїх улюблених спогадів дитинства було те, що я бачила всі соняшники на узбіччях доріг і їла смажене насіння, яке смажив мій дідусь. Соняшник – національна квітка України. Після того, як Росія вторглася в Україну, я хотіла допомогти чим могла", – написала дизайнерка.

"Коли "Рада моди Колумбуса" та "Українська культурна асоціація штату Огайо" попросили мене влаштувати показ мод, щоб допомогти зібрати гроші для України, я без вагань погодилася. У мене була лише одна вимога, щоб мій фінал включав соняшники", – додала вона.

Дівчина разом із мамою пофарбувала боді-вбрання, в якому моделі мали вийти у фіналі шоу. Для цього вони використовували старі каструлі, які, ймовірно, привезли з собою до США з України, коли емігрували.

"Моя мама допомогла мені пофарбувати боді у жовтий та синій кольори у старих українських металевих каструлях, щоб вони ідеально підходили до прапора України. Я розповіла своїм моделям з подіуму про важливість соняшника – це була не просто гарна квітка, це був символ надії та стійкості українського народу", – підсумувала Наталія.

Нагадаємо, що Наталія від початку повномасштабної війни всім серцем підтримує батьківщину. Дівчина часто публікує інформацію у своїх соцмережах про Україну, просить донатити, а також під час одного зі своїх показів вийшла на подіум із синьо-жовтим прапором. Вона переїхала до США ще в дитинстві разом із батьками, вони мешкали в Огайо.

Показ бренду Natalia Fedner / Фото: Getty Images

Вже у зрілому віці Наталія переїхала до Нью-Йорка, а потім до Парижа, щоб вступити до знаменитої школи дизайну Parsons School of Design та вивчити техніки високої моди. Під час навчання та після її закінчення вона працювала в Calvin Klein Collection, Donna Karan Collection та Marc Jacobs.

Зараз дизайнерка створює свої приголомшливі та унікальні речі з тонких металевих ланцюжків під назвою Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто та 2021 року запатентувала. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але водночас можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

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