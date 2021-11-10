Піджаки-трансформери та трикотажні сукні: базовий гардероб у колекції українського бренду

У колекції переважає коричнева та бежева палітра.
За останні роки поняття базового гардеробу пережило низку трансформацій. Якщо раніше обов'язковою вважалася наявність спідниці-оліця, човників, білої сорочки та тренчу, то сьогодні мода робить ставку на індивідуальність.
Взявши за основу концепцію базового гардеробу, український бренд Tattie об'єднався зі стилісткою Ксенією Господіновою для створення колаборації. До неї увійшли оверсайз-костюми, піджаки-трансформери, пальта, гольфи, жилети, сорочки, трикотажні сукні та штани прямого крою.
За словами засновниць бренду — Тетяни та Кароліни Терчієвих — головною ідеєю було зробити максимальну кількість образів з мінімумом виробів, так вони вигадали піджак-трансформер. З нього можна створити чотири речі: укорочений піджак, класичний приталений, піджак-сукню та кейп.
У колекції переважає коричнева та бежева палітра, прямий крій та натуральні тканини. Яскравим акцентом став трендовий синій, всі відтінки якого нинішнього сезону на піку популярності.
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