Піджаки-трансформери та трикотажні сукні: базовий гардероб у колекції українського бренду

У колекції переважає коричнева та бежева палітра.

За останні роки поняття базового гардеробу пережило низку трансформацій. Якщо раніше обов'язковою вважалася наявність спідниці-оліця, човників, білої сорочки та тренчу, то сьогодні мода робить ставку на індивідуальність.

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Взявши за основу концепцію базового гардеробу, український бренд Tattie об'єднався зі стилісткою Ксенією Господіновою для створення колаборації. До неї увійшли оверсайз-костюми, піджаки-трансформери, пальта, гольфи, жилети, сорочки, трикотажні сукні та штани прямого крою.

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

За словами засновниць бренду — Тетяни та Кароліни Терчієвих — головною ідеєю було зробити максимальну кількість образів з мінімумом виробів, так вони вигадали піджак-трансформер. З нього можна створити чотири речі: укорочений піджак, класичний приталений, піджак-сукню та кейп.

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

У колекції переважає коричнева та бежева палітра, прямий крій та натуральні тканини. Яскравим акцентом став трендовий синій, всі відтінки якого нинішнього сезону на піку популярності.

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

Колекція Tattie x Ksenia Gospodinova

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Коллекция Tattie x Ksenia Gospodinova (20 фото)

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