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Пікантні декольте, високі розрізи і відкрита спина: український бренд презентував розкішну колекцію весільних суконь

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
374
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Пікантні декольте, високі розрізи і відкрита спина: український бренд презентував розкішну колекцію весільних суконь

На створення нової колекції бренд надихнув острів у Середземному морі.

Український бренд весільних та вечірніх суконь WONÁ Concept презентував нову колекцію під назвою Alma de Oro, наповнену духом мальовничої Майорки. Вона увійшла до лінійки White.

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Колекція складається із сорока унікальних суконь: 23 – елегантного А-силуету і 17 у стилі "рибка". У вбраннях поєднані романтика і витонченість.

Представлені сукні є на будь-який смак: із пікантними декольте, відкритими плечами, оголеною спиною та високими розрізами.

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Назва колекції перекладається як "Золота душа" і повністю відображає її настрій.

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Кожна сукня виготовлена з легких і комфортних тканин, прикрашена вишуканими мереживними візерунками і деталями, які знімаються, щоб наречена могла змінювати свій образ протягом дня.

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Дата публікації
Перегляди
374
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