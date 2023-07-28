Пікантні декольте, високі розрізи і відкрита спина: український бренд презентував розкішну колекцію весільних суконь

На створення нової колекції бренд надихнув острів у Середземному морі.

Український бренд весільних та вечірніх суконь WONÁ Concept презентував нову колекцію під назвою Alma de Oro, наповнену духом мальовничої Майорки. Вона увійшла до лінійки White.

Колекція складається із сорока унікальних суконь: 23 – елегантного А-силуету і 17 у стилі "рибка". У вбраннях поєднані романтика і витонченість.

Представлені сукні є на будь-який смак: із пікантними декольте, відкритими плечами, оголеною спиною та високими розрізами.

Назва колекції перекладається як "Золота душа" і повністю відображає її настрій.

Кожна сукня виготовлена з легких і комфортних тканин, прикрашена вишуканими мереживними візерунками і деталями, які знімаються, щоб наречена могла змінювати свій образ протягом дня.

Читайте також: