Пір'я, циліндр і капелюх-подушка: найяскравіші головні убори другого дня Royal Ascot

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Другий день на Royal Ascot точно вдався, у всякому разі в плані головних уборів.

Капелюхи другого дня Royal Ascot не залишили нас байдужими. Сьогодні, 16 червня на королівських скачках можна було побачити багато оригінальних головних уборів. Ми зібрали для вас десятку найкращих.

Особливо багато було капелюхів з пір'ям. Нашу увагу привернула капелюх з блідо-рожевого пір'я, який мав однаково ефектний виглядал і спереду і ззаду

Associated Press

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Капелюшок з полями з пір'я, який ефектно розвівалася через вітерець дуже пасував його власниці.

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Оригінальний вигляд мав асиметричний капелюх з хвостом з пір'я.

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Синій капелюх з довгими гострими пір'ям привертав увагу яскравим кольором та лаконізмом форми.

Associated Press

Капелюх з братками й паличками в тон квітам мав вигляд одночасно ніжноий та ефектний.

Associated Press

Ще один оригінальний варіант головного убору - капелюх-пігулка із золотою вуаллю. Цей капелюх власниця якимось дивом закріпила прямо у себе на лобі. Вигляд мала ефектний.

Associated Press

Капелюхи з декором під полями, хоч і стали вже майже класикою капелюшного мистецтва, завжди привертають увагу. Цей капелюх, крім іншого, дісталася дуже емоційній вболівальниці.

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Цей чорно-білий капелюшок зі смугастими полями мав дуже оригінальний вигляд.

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Яскраво-червоний циліндр з вуаллю і квітами відмінно гармоніював з сукнею з принтом polka dot.

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

А переможцем в номінації "найбільш безглуздий капелюх, який неможливо носити без додаткових зусиль" переміг цей рожевий капелюх-подушка м бірюзовим бантом, губами і тюбиками помади.

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Royal Ascot 2021, День другий / Getty Images

Royal Ascot 2021 (10 фото)

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