Платформи, декор та срібний колір: 10 пар трендового взуття на літо 2024 року

Якщо ви тільки придивляєтеся до взуття на літо, то ця добірка допоможе вам визначитися з моделлю.

Згідно з модними експертами, 2024 року в тренди повертаються зручні та лаконічні туфлі Мері Джейн, характерні наявністю ремінця спереду, проте це не єдина взуттєва тенденція, яку ми побачимо. Спостерігаючи за показами відомих брендів та стритстайлерами, можна помітити, що багато хто показав у своїх колекціях однакові варіанти літнього взуття із сріблястими відтінками, декором та бохостилістикою. Нижче ми виділили десять моделей, які однозначно матимуть популярність у сезоні весна-літо 2024.

Платформа + каблук

Попри те, що пласка підошва продовжує домінувати серед повсякденних варіантів взуття, паралельно їй платформа активно набирає популярності. Бренди один за одним випускають різні варіанти подібного взуття, серед яких туфлі, ляпанці і навіть лофери. Влітку, звичайно ж, ми будемо бачити багато босоніжок у такому дизайні.

Фото: Getty Images

З декором

Багато брендів пропонують влітку та навесні 2024 року носити взуття з прикрасами: стразами, торочкою зі шкіри та бісеру, а також популярністю користуватимуться банти. Таке взуття завжди матиме ошатний вигляд, гламурний, жіночний і незвичайний.

Фото: Getty Images

Мюлі

Ця модель без ремінців повернулася в моду кілька років тому і, схоже, залишилася з нами надовго, хоча деякі скептики і пророкували, що цього року вони втратить свою популярність. Проте мюлі можна побачити у багатьох колекціях відомих брендів.

Фото: Getty Images

Сріблясті слігбеки

Срібний відтінок взуття також знайшов своє місце у багатьох колекціях і схоже, що влітку 2024 року воно стане трендом. Особливо багато варіантів у сріблі слінгбеків – взуття з ремінцем на п'яті.

Фото: Getty Images

Лаконічні ремінці

Попри гламур та яскраві відтінки, які присутні у багатьох колекціях, деякі дизайнери пропонують значно лаконічніші та повсякденні варіанти босоніжок, що складаються з безлічі ремінців, часто у базових відтінках.

Фото: Getty Images

Балетки

Через десять років після піку популярності балетки знову повертаються в моду. Особливо у тренді будуть моделі з декором, наприклад, стразами чи квітковими елементами.

Фото: Getty Images

Дерев'яна та пробкова платформа

Якщо вам здавалося, що таке взуття залишилося десь у 90-х, то це не так. Як і балетки, висока платформа на вершині популярності бохо-стилю повертається в моду.

Фото: Getty Images

Безліч ремінців

2024 року тренд на туфлі Мері Джейн трохи модифікувався і тепер у моді буде не один ремінець, а кілька.

Фото: Getty Images

Сабо

Це ще одна давно забута модель взуття, але цього року сабо ми побачимо неодноразово. Тепер такі ляпанці нам пропоную на різних підборах, серед яких можна увитель і трендовий - "котячий".

Фото: Getty Images

В'єтнамки

Ймовірно, це вже безсмертна модель, яка попри модифікації та критику стала дійсно базою літнього гардеробу. Бренди пропонують 2024-го носити в'єтнамки на підборах і з декором. Багато хто також випустив їх зі своїми монограмами.

Фото: Getty Images

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