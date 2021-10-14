Платформи, занижені талії і яскраві кольори: Андре Тан розповів усе, що потрібно знати про Тижні моди

У кількох великих містах відгриміли Тижні моди, на яких дизайнери представили свої новинки на сезон весна-літо 2022. Український дизайнер Андре Тан розповів про те, що, на його думку, буде в новому сезоні найбільш популярним і виділив головні хіти.

Нью Йорк

За традицією першими тенденції для майбутнього сезону представили дизайнери в Нью-Йорку. На подіумах ми побачили те, що так давно чекали: яскраві кольори, сміливі розрізи, багато торочки і бездоганні вечірні сукні. До речі, занижена талія з нульових — один з головних хітяр року, і від цієї тенденції точно нікуди не дітися.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

Лондон

У новому сезоні дизайнери з Лондона радять нам не соромитися і бути в центрі уваги. Якщо колірна палітра — то найяскравіша, а ліпше — сліпуча неонова. Якщо прозора сукня-сітка — то поверх білизни. Не обійшлося і без сміливих аксесуарів — наприклад, барвистих колготок і мереживних панчіх, які легко підлаштовуються і під повсякденний гардероб, і під вечірнє вбрання.

Instagram Андре Тана

Мілан

Італійські дизайнери налаштовані на романтику, побачення і вечірки: в новому сезоні на нас чекають босоніжки на платформах, кричущі анімалістичні принти, повернення нульових і ніжно-рожеві відтінки.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

Париж

За традицією модний сезон завершив Париж. Дизайнери представили різноманітність вечірніх вбрань, божевільні аксесуари на кожен день і (напрочуд) проголосили одним з ключових трендів офісний стиль. Сміливо носіте сукні-футляри, спідниці в складку, ділові жакети та костюми з будь-якого приводу: від шопінгу і прогулянки з подругою до побачення і вечірки до ранку.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

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