Плетена сумка – ідеальний літній аксесуар під будь-який образ

Це аксесуар, який добре поєднуватиметься і з джинсами, і з легкою сукнею.

Простий літній аксесуар, який доповнить абсолютно будь-який образ, – звичайно ж, плетена сумка. Вона може бути зроблена з соломи, рафії чи навіть джгута.

Багато брендів від дорогих до бюджетних пропонують подібні сумки в різних дизайнах і розмірах, навіть можна знайти рюкзаки в такому стилі. Плетена сумка добре поєднуватиметься з легкими сукнями, босоніжками, пляжними образами з купальниками і навіть біркенштоками, тому ідеально підійде для прогулянок, походу до кафе чи для побачення.

Плетені сумки бувають з короткими ручками, вишивкою, малюнками і з бамбуковими ручками. В деяких моделях використовуються складні плетіння, але форми цих аксесуарів переважно прості і практичні. Нижче ми зібрали кілька актуальних плетених сумок, які вже зарекомендували себе серед стритстайлерів.

З яскравим оформленням

Фото: Getty Images

Кругла

Фото: Getty Images

Класична

Фото: Getty Images

Проста у вигляді кошика

Фото: Getty Images

У стилі сумки-хобо

Фото: Getty Images

Для пляжу

Фото: Getty Images

Повсякденна

Фото: Getty Images

Читайте також: