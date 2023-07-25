Плетена сумка – ідеальний літній аксесуар під будь-який образ

Це аксесуар, який добре поєднуватиметься і з джинсами, і з легкою сукнею.
Простий літній аксесуар, який доповнить абсолютно будь-який образ, – звичайно ж, плетена сумка. Вона може бути зроблена з соломи, рафії чи навіть джгута.
Багато брендів від дорогих до бюджетних пропонують подібні сумки в різних дизайнах і розмірах, навіть можна знайти рюкзаки в такому стилі. Плетена сумка добре поєднуватиметься з легкими сукнями, босоніжками, пляжними образами з купальниками і навіть біркенштоками, тому ідеально підійде для прогулянок, походу до кафе чи для побачення.
Плетені сумки бувають з короткими ручками, вишивкою, малюнками і з бамбуковими ручками. В деяких моделях використовуються складні плетіння, але форми цих аксесуарів переважно прості і практичні. Нижче ми зібрали кілька актуальних плетених сумок, які вже зарекомендували себе серед стритстайлерів.
З яскравим оформленням
Кругла
Класична
Проста у вигляді кошика
У стилі сумки-хобо
Для пляжу
Повсякденна
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