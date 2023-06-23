Подарувала сукні другий шанс: наречена пофарбувала весільне вбрання у яскравий колір, але зіткнулася з гейтом

Замість того, щоб сукня просто валялася у шафі, дівчина вирішила пофарбувати її та одягнути на інший захід.

Попри те, що на пошуки, пошиття чи підганяння весільної сукні часто у наречених йде дуже багато часу і сил, це однаково покупка на один раз. Однак дівчина з Денвера на ім'я Іммі Лукас вирішила виправити це та подарувати своїй весільній сукні ще один шанс.

Іммі виходила заміж у дуже простій шовковій сукні-комбінації перлинного відтінку. Вбрання було довгим і мало V-подібне декольте, широкі бретельки та оздоблення з мережива на ліфі. Сукню дівчина перед весіллям купила з других рук, щоб заощадити трохи грошей і зробити якомога раціональніший вибір у плані екології та стійкої моди.

У відео опублікованому в її TikTok @sustainablevegan, Іммі розповіла, що спочатку планувала продати вбрання, але потім вирішила подарувати сукні другий шанс і одягнути на інший захід. Тому вона пофарбувала сукню насичений колір марсала.

"Моя подруга пофарбувала свої конверси в коричневий колір і надихнула мене нарешті пофарбувати мою весільну сукню", - підписала вона пост, розкриваючи, звідки вона черпала натхнення.

Іммі Лукас TikTok @sustainablevegan

Іммі Лукас TikTok @sustainablevegan

Іммі Лукас TikTok @sustainablevegan

Також вона опублікувала ролик, в якому показала детальніше процес фарбування.

#sustainableliving #consciousconsumer #lowwaste #zerowaste #circulardesign #cradletocradle #sustainablefashion #upcycle #ritdye #ritdyewine #weddingdress ♬ @sustainablyvegan Як я стиснув мої весняні dress ‍♀️ I've been overwhelmed за своїми коментарями про те, як він торнувся, так що я хотів share how I did it and answer some of your questions! • I strictly followed the instructions by Rit on their website. • I тільки використовували воду на 120f для захисту матеріалу. • The dress is 100% silk with a polyester lining and stitching. З дугою тьмяною їжею, а й поліестеру їдять не дбає або був дуже світлом і байдужим. • Я використовую vingar as the material is silk, and a tsp of dish soap. • I'm not sad about stitching staying white, це гарне спогади про те, що він був. Plus it's barely visible. Якщо я хотів би змінити це, ви маєте дати мені багато tips on how to do that! • Ви повинні використовувати DIFFERENT dyes для природних і синтетичних фабрик. • I didn't swatch, I just went for it… I think this turned out so well because I started with blank canvas. dress був білий і зроблений природними матеріалами, що dye pretty easily. Next I'm going to experiment with natural dyes and food too! So watch this space #sustainable

Однак результат сподобався не всім підписникам Іммі, багато користувачів соцмережі почали писати дівчині неприємності.

Іммі Лукас TikTok @sustainablevegan

Іммі Лукас TikTok @sustainablevegan

Особливо часто у коментарях сукню порівнювали із нічною сорочкою.

А чи вам сподобався фінальний результат? Залишіть свою реакцію нижче.

Нам же ця сукня нагадала культове вбрання принцеси Діани, яке вона одягала на Met Gala 1996 року. Сукня-комбінація синього кольору була створена модельєром Джоном Гальяно.

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / Фото: Getty Images

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