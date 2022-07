Подаруй футболку підлітку, який постраждав від війни: новий бренд Андре Тана запустив благодійну ініціативу

Streetwear-бренд Андре Тана RDNT запустив ініціативу Share Happiness, яка буде реалізована за принципом "One for one": коли ви купуєте будь-яку футболку на сайті, команда бренду передає таку ж креативним українським підліткам, які постраждали від війни. Головна мета — не лише забезпечити молодь одягом, а й поділитися з ними щастям у ці темні часи.

"RDNT створений як символ світла навіть в найтемніші часи. З турботою про майбутнє нашої країни — креативних підлітків та їхній ментальний стан — ми вирішили створити ініціативу Share Happiness. Ми поруч, щоб молодь реалізовувала себе без обмежень та комплексів", — розповів Андре Тан.

Купити футболки та подарувати щастя можна на офіційному сайті rdnt.store.

RDNT — streetwear-бренд Андре Тана, який народився під час війни в Україні та транслює меседжі про незалежність, індивідуальність, свободу самовираження та жагу до життя. Абревіатура означає Radiant, тобто променистий, той, який сяє. Усі вироби унісекс і виготовлені з перероблених пластикових пляшок. Перша колекція, присвячена воді як головному елементу життя, вийшла у квітні 2022 року.

