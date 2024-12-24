Подовжені пуховики і трикотажні сети: український бренд презентував нову колекцію

Новий дроп – це ода сучасній жінці, її силі і природній гармонії.

Український бренд STIMMA презентував нову колекцію STYKHIIA, яка є одою сучасній жінці, її силі, енергії та природній гармонії.

Дроп для власного ритму життя, що уособлює історію жінки, яка впевнено крокує світом, впливаючи на все довкола.

Акцентом колекції є подовжені пуховики, які огортають теплом і забезпечують комфорт, а також трикотажні сети із м'яких тканин, що дарують затишок.

Капсулу виготовлено з натуральних тканин. Вона витримана у відтінках, які віддзеркалюють природні стихії – від глибокого синього океану до теплих пісків пустелі.

Кожен образ у колекції відображає гармонію між природними елементами і сучасною естетикою.

Новий дроп – це заклик бути собою, відчувати свою силу та гармонію з природою, навіть у найшаленіших ритмах сучасного світу.

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