Показ колекції Андре Тана: TAYANNA, Гвоздьова та Холоденко з дітьми продефілювали подіумом

Андре Тан представив капсульну колекцію в межах VI всеукраїнського дитячого фестивалю моделей і дизайнерів Ukrainian Fashion Kids.

Днями відбувся показ нової колекції бренду Andre Tan Kids, створеної у колаборації з українським виробником рюкзаків, аксесуарів та канцтоварів для школи YES. Лінійка складається з 5 моделей (два рюкзака, два шопери і поясна сумка) у чорному і бежевому кольорах. Їх прикрашають фрази і малюнки, які за стилістикою нагадують тимчасові татуювання або написи на полях шкільних зошитів.

Андре Тан

"Не знаю, хто і чому вирішив, що дитячі речі обов'язково повинні бути яскравих кольорів або з принтами за мотивами мультфільмів. Дизайнери малюють на рюкзаку поні, прикрашають його стразами і думають, що вгадали настрій нового покоління. Я як батько майбутньої школярки переконаний, що дитячі речі повинні бути такі ж стильні, як і речі їхніх батьків ", — сказав Андре Тан.

TAYANNA з Даніелем

Також читайте У білому комбінезоні під дощем: вагітна Катя Осадча презентувала спільну з Андре Таном колекцію

На подіум вийшли знаменитості зі своїми дітьми: TAYANNA з Даніелем, Ілона Гвоздьова з Валерією, діти Едгара і Слави Камінських — Леон і Лаура, Анастасія Приходько з донькою Наріною і сином Гордієм, Анна Різатдінова з Романом, Слава Дьомін з сином Владом, Наталія Холоденко з донькою Вів'єн і сином Іларіоном, Аліна Шаманська з сином Артуром, Солоха з хрещеницею Мартою, Володимир і Оксана Бондаренки з донькою Ганною.

діти Едгара і Слави Камінських — Леон і Лаура

Слава Дьомін з сином Владом

Андре Тан та діти Едгара і Слави Камінських

Наталія Холоденко з дітьми і Андре Таном

Солоха з хрещеницею Мартою

Анна Різатдінова з Романом

Читайте також: Як не потрібно одягатися влітку: модні поради від Андре Тана

Показ колекції Andre Tan Kids (28 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання