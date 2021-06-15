Показ колекції Андре Тана: TAYANNA, Гвоздьова та Холоденко з дітьми продефілювали подіумом

Андре Тан представив капсульну колекцію в межах VI всеукраїнського дитячого фестивалю моделей і дизайнерів Ukrainian Fashion Kids.
Днями відбувся показ нової колекції бренду Andre Tan Kids, створеної у колаборації з українським виробником рюкзаків, аксесуарів та канцтоварів для школи YES. Лінійка складається з 5 моделей (два рюкзака, два шопери і поясна сумка) у чорному і бежевому кольорах. Їх прикрашають фрази і малюнки, які за стилістикою нагадують тимчасові татуювання або написи на полях шкільних зошитів.
"Не знаю, хто і чому вирішив, що дитячі речі обов'язково повинні бути яскравих кольорів або з принтами за мотивами мультфільмів. Дизайнери малюють на рюкзаку поні, прикрашають його стразами і думають, що вгадали настрій нового покоління. Я як батько майбутньої школярки переконаний, що дитячі речі повинні бути такі ж стильні, як і речі їхніх батьків ", — сказав Андре Тан.
На подіум вийшли знаменитості зі своїми дітьми: TAYANNA з Даніелем, Ілона Гвоздьова з Валерією, діти Едгара і Слави Камінських — Леон і Лаура, Анастасія Приходько з донькою Наріною і сином Гордієм, Анна Різатдінова з Романом, Слава Дьомін з сином Владом, Наталія Холоденко з донькою Вів'єн і сином Іларіоном, Аліна Шаманська з сином Артуром, Солоха з хрещеницею Мартою, Володимир і Оксана Бондаренки з донькою Ганною.
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