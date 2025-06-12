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- Школа стилю
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Помилки у виборі одягу: Андре Тан назвав топ-5 звичок, які псують ваш стиль
Якщо кожного ранку «нічого вдягти» — перевірте ці пункти. За словами дизайнера, саме ці звички не дозволяють вам легко збирати образи.
Купувати все підряд
Якщо у вашій шафі хаос — створити образ дуже складно. Замість імпульсивних купівель краще завжди думати, з чим ви носитимете річ. Краще мати менше речей, але щоб вони поєднувалися між собою.
Боязнь баз
Дехто думає, що базова річ — це дуже нудно. Але саме такі речі тримають стиль на плаву. Якісна біла футболка, прямі джинси та сорочка — з цих речей можна зібрати дуже багато модних образів.
Ігнорування аксесуарів
Образ без деталей, як страва без спецій. Якщо ви додасте лише один акцент — лук одразу заграє. Це можуть бути сережки, хустка, ремінь або навіть яскравий манікюр.
Хапатися за кожен тренд
Необов’язково кожен тренд — це ваш тренд. Якщо щось не сідає по фігурі чи викликає незручності — не треба це терпіти, адже комфорт — головне. Краще знати свій стиль і додавати тренди до нього, а не навпаки.
Постійно одягати одне й те саме
Чорне худі, вічні джинси і ті самі кросівки. Це все, звісно, зручно, але дуже нудно. Спробуйте хоча б раз на тиждень нове комбінування.