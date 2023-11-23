Поради моделі: як в холоди замінити головний убір шарфом

Чим ближче до зими, тим холодніше стає на вулиці. Модель Клаудіа Морейра показала пару лайфгаків, як можна використати шарф, якщо у вас немає шапки

Варіант перший

Спочатку складіть шарф вздовж 2 рази

Вкладіть шарф на голову так, щоб один край був коротший.

Далі заведіть кінці за спину та виведіть знову наперед в протилежні сторони.

Зав'яжіть спереду на шиї, як показала Клаудіа та поправте.

Варіант другий

Спершу розташуйте шарф на шиї так, щоб один з країв був коротший.

Далі оберніть довший кінець навколо шиї.

Після цього просуньте почергово обидва кінці всередину через частину, що розташовується на шиї.

Підтягніть краї, поправте вузол та підніміть частину шарфа ззаду, утворивши капюшон.

Такі варіанти чудово підійдуть вам, якщо ви не любите шапки або просто забули її вдома. До того ж шия та голова будуть прикриті від холоду, а ви матимете неперевершений вигляд.