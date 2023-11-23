Поради моделі: як в холоди замінити головний убір шарфом

Чим ближче до зими, тим холодніше стає на вулиці. Модель Клаудіа Морейра показала пару лайфгаків, як можна використати шарф, якщо у вас немає шапки
Варіант перший
- Спочатку складіть шарф вздовж 2 рази
- Вкладіть шарф на голову так, щоб один край був коротший.
- Далі заведіть кінці за спину та виведіть знову наперед в протилежні сторони.
- Зав'яжіть спереду на шиї, як показала Клаудіа та поправте.
Варіант другий
- Спершу розташуйте шарф на шиї так, щоб один з країв був коротший.
- Далі оберніть довший кінець навколо шиї.
- Після цього просуньте почергово обидва кінці всередину через частину, що розташовується на шиї.
- Підтягніть краї, поправте вузол та підніміть частину шарфа ззаду, утворивши капюшон.
Такі варіанти чудово підійдуть вам, якщо ви не любите шапки або просто забули її вдома. До того ж шия та голова будуть прикриті від холоду, а ви матимете неперевершений вигляд.
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