Поради для Дюймовочок: 5 стильних лайфгаків від Флоренкс Пʼю, які зроблять вас візуально вищими / © Associated Press

Акторка Флоренс П’ю зростом 164 см — яскравий приклад того, як маленькі дівчата можуть мати впевнений, ефектний та навіть «вищий» вигляд, ніж є насправді. Її образи — це мікс елегантності, зухвалості та тонкого відчуття пропорцій. Видання Wow Media розповіло про її модні лайфгаки, які допоможуть кожній Дюймовочці мати вигляд як із подіуму, навіть без підборів на 10 см.

Не бійтеся довгих пальт

Флоренс Пʼю / © Getty Images

Колись модні гуру переконували, що довгі пальта — табу для невисоких. Але Флоренс руйнує цей міф. Головне — правильний крій та пропорції, наприклад, рукави не мають «втоплювати» руки, а поділ пальта — не тягнутися по землі. Секрет П’ю — монохром. Під довге пальто вона вдягає сукню та туфлі одного відтінку, наприклад, білий total look. Це створює єдину вертикальну лінію, яка витягує фігуру.

Порада: якщо пальто темне, оберіть світлу базу під нього, наприклад, кремова сукня та бежеві чоботи, і ефект + 5 см гарантовано.

Формуйте «трикутник уваги» на талії

Флоренс П’ю / © Associated Press

Ще один трюк Флоренс — створювати А-силует за допомогою вкорочених топів або кофт, застібнутих лише до середини. Такий спосіб ніби «підтягує» погляд угору та підкреслює лінію талії. Це може бути кроп-топ із високими штанами чи просто кардиган, який м’яко розходиться від живота донизу.

Порада: якщо не комфортно оголювати живіт, замініть кроп-топ на обтислий светр, який заправлений у штани з високою посадкою. Ефект буде той самий — стрункість і акцент на центрі фігури.

Мінісукня — ваш найкращий друг

Флоренс П’ю / © Getty Images

Невисоким дівчатам пасує мікро чи мідісукня прямого силуету, яка не обтягує тіло, але відкриває ноги. Флоренс обирає саме такі фасони та це працює на всі 100%. Вона показує, що не обов’язково носити обтислі мінісукні, щоб мати привабливий вигляд.

Порада: поєднуйте коротку сукню з високими чоботами чи чорними колготами, так ноги здаються «нескінченними». Влітку додайте босоніжки з тонкими ремінцями чи лофери на підборах.

Занадто довгі джинси просто підкотіть

Флоренс Пʼю / © Associated Press

Якщо джинси закривають взуття, не поспішайте нести їх в ательє. Стиль Флоренс показує, що легкий підкат і підбори чи платформа творять дива. Поєднання білих джинсів із білими туфлями створює ефект «довгих ніг».

Порада: завжди обирайте високу посадку, вона миттєво подовжує силует і робить талію візуально вужчою.

Об’єм — не ворог

Флоренс Пʼю / © Getty Images

Багато невисоких дівчат бояться оверсайзу, а дарма. Головне — баланс. П’ю вдягає вільну сорочку поверх широких штанів і додає обтислий топ під низ, у результаті отримуємо модний, але пропорційний образ.

Порада: якщо боїтеся «потонути» у тканині, оберіть монохромну гаму, наприклад, бежевий з бежевим або чорний total look. Це зменшує візуальний «шум» і додає зросту.

Не існує заборонених речей, є лише неправильні пропорції. Грайтеся з довжинами, експериментуйте з силуетами, шукайте власну гармонію. Бути невисокою — означає мати можливість мати тендітний, витончений та модний вигляд.