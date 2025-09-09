Повітряні кімоно, легкі тренчі та ніжні сукні: бренд C.ICON презентував колекцію на Українському тижні моди

Реклама

Львівський бренд експериментального одягу C.ICON у межах Ukrainian Fashion Week презентував свою нову колекцію сезону весна-літо 2026. На її створення надихнули романтичні сни, які хочеться проживати наяву.

Фото: Andriy Sokolov

Фото: Andriy Sokolov

Колекція характеризується багатством форм верхнього одягу: повітряні кімоно, легкі тренчі та жилети. Їх гармонійно доповнюють ніжні сукні, легкі сезонні костюми і комплекти з капрі.

Фото: Andriy Sokolov

Фото: Andriy Sokolov

Фото: Andriy Sokolov

Кольорова палітра підкреслює квітковий настрій лінійки: рожеві й зелені відтінки в поєднанні з делікатним принтом та спокійними тонами молочного і пастельно-жовтого.

Фото: Andriy Sokolov

Фото: Andriy Sokolov

У колекції прослідковується впізнаваний почерк бренду — стібка. Цього разу вона виконана на легких тканинах — шовку та органзі, які зберігають повітряність і м’якість, підкреслюючи водночас майстерність роботи з деталями.

Фото: Andriy Sokolov

Фото: Andriy Sokolov

Нова колекція — це переосмислення функціональності через форму, свобода самовираження, яка не підкорюється стандартам.

Фото: Andriy Sokolov

Фото: Andriy Sokolov

До слова, бренд від 2017 року переосмислює пухові вироби за концепцією Mix&Match. Власне виробництво дає можливість бренду контролювати якість на всіх етапах — від вибору наповнення до складної стібки, створюючи стильні й функціональні речі.