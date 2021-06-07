Повітряні кулі та моделі у "космічних" образах: епатажний Жан Гріцфельдт презентував нову колекцію посеред поля

Український дизайнер влаштував фешнпоказ в межах фестивалю повітряних куль.

Найепатажніший український дизайнер Жан Гріцфельдт напередодні 10-річчя свого бренду Jean Gritsfeldt презентував "космічну" колекцію сезону осінь-зима 2021/2022 під назвою "Ми заручники сузір’їв: Початок світу", створену у коллаборації зі стилістом Назаром Дідиком. Колекцію модельєр присвятив усім мрійникам. Вона розповідає історію про Всесвіт та 12 знаків зодіаку.

Жан Гріцфельдт /Фото Аліни Онопи

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Жан обожнює дивувати публіку вибором неочікуваних і незвичних локацій для своїх фешнпоказів. Нинішнє місце теж приємно здивувала шанувальників та друзів дизайнера. Фешнівент відбувся посеред поля. Моделі дефілювали на тлі різнокольорових 25-ти повітряних куль, які підійнялися в небо, - це було просто фантистично.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

До речі, Гріцфельдт на фінальний вихід спустився саме із повітряної кулі.

Показ відбувся в межах фестивалю повітряних куль "Монгольф’єрія". Жан разом із організатором фестивалю Сергієм Скалько віддали данину природі та відродженню — головній силі, яка надихає на нові ідеї.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

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За їхніми словами, в епоху пандемії вони хотіли нагадати, що саме природа наповнює всіх нас енергією та дарує нестримне бажання до польотів мрії.

"Ми переконані, що кожен з нас, незважаючи на астрологічні прогнози, сам обирає, за яким вектором будувати власне життя і настрій", - сказав Жан.

Для Леді.ТСН.ua дизайнер пояснив, чому саме цю локацію він обрав для показу: "Тому що космос, повітря, польоти. Хочеться пурхати, а не втоптувати цю землю, іноді навіть безглуздо, хочеться, щоб це було тільки із сенсом. Сьогодні, сподіваюсь, у нас вийшло із сенсом".

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

До слова, вперше образи колекції Гріцфельдт з’явилися у його дебютному fashion-кліпі "Звезды замерзли" від режисера Тараса Голубкова.

Колекція складається з речей з космічними принтами, улюбленими дизайнерськими паєтками, зображенням найхаризматичнішого прибульця всіх часів — Альфа та аксесуарів з переробленого пластика.

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

Фото Serge Bazilic

"Після періоду пандемії нам всім потрібне натхнення, нам потрібна надія і любов. Тому що люди трішки втомилися від цього пресингу, від кліток, в які нас хочуть посадити у якийсь момент. Давайте не забувати, що ми вільні. Космос - це теж про свободу, незважаючи на те, що у цій свободі існує порядок", - пояснив Гріцфельдт ідею своєї колекції.

Фото Serge Bazilic

Фешнпоказ відвідали солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, співачка, Lilu, Світлана Вольнова, В’ячеслав та Ірина Дюденки, Віталіна Ющенко, Ксенія Бугрімова, Ігор Захаренко та інші.

А одна із шанувальниць Жана подарувала йому відмітку на Google Maps, присвячену колекції. Відтепер Secret place by Jean Gritsfeldt назавжди залишиться на карті України.

Жан Гріцфельдт /Фото Аліни Онопи

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Показ колекції Jean Gritsfeldt "Ми заручники сузір’їв: Початок світу" (32 фото)

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