Повітряні кулі та моделі у "космічних" образах: епатажний Жан Гріцфельдт презентував нову колекцію посеред поля

Український дизайнер влаштував фешнпоказ в межах фестивалю повітряних куль.
Найепатажніший український дизайнер Жан Гріцфельдт напередодні 10-річчя свого бренду Jean Gritsfeldt презентував "космічну" колекцію сезону осінь-зима 2021/2022 під назвою "Ми заручники сузір’їв: Початок світу", створену у коллаборації зі стилістом Назаром Дідиком. Колекцію модельєр присвятив усім мрійникам. Вона розповідає історію про Всесвіт та 12 знаків зодіаку.
Жан обожнює дивувати публіку вибором неочікуваних і незвичних локацій для своїх фешнпоказів. Нинішнє місце теж приємно здивувала шанувальників та друзів дизайнера. Фешнівент відбувся посеред поля. Моделі дефілювали на тлі різнокольорових 25-ти повітряних куль, які підійнялися в небо, - це було просто фантистично.
До речі, Гріцфельдт на фінальний вихід спустився саме із повітряної кулі.
Показ відбувся в межах фестивалю повітряних куль "Монгольф’єрія". Жан разом із організатором фестивалю Сергієм Скалько віддали данину природі та відродженню — головній силі, яка надихає на нові ідеї.
За їхніми словами, в епоху пандемії вони хотіли нагадати, що саме природа наповнює всіх нас енергією та дарує нестримне бажання до польотів мрії.
"Ми переконані, що кожен з нас, незважаючи на астрологічні прогнози, сам обирає, за яким вектором будувати власне життя і настрій", - сказав Жан.
Для Леді.ТСН.ua дизайнер пояснив, чому саме цю локацію він обрав для показу: "Тому що космос, повітря, польоти. Хочеться пурхати, а не втоптувати цю землю, іноді навіть безглуздо, хочеться, щоб це було тільки із сенсом. Сьогодні, сподіваюсь, у нас вийшло із сенсом".
До слова, вперше образи колекції Гріцфельдт з’явилися у його дебютному fashion-кліпі "Звезды замерзли" від режисера Тараса Голубкова.
Колекція складається з речей з космічними принтами, улюбленими дизайнерськими паєтками, зображенням найхаризматичнішого прибульця всіх часів — Альфа та аксесуарів з переробленого пластика.
"Після періоду пандемії нам всім потрібне натхнення, нам потрібна надія і любов. Тому що люди трішки втомилися від цього пресингу, від кліток, в які нас хочуть посадити у якийсь момент. Давайте не забувати, що ми вільні. Космос - це теж про свободу, незважаючи на те, що у цій свободі існує порядок", - пояснив Гріцфельдт ідею своєї колекції.
Фешнпоказ відвідали солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, співачка, Lilu, Світлана Вольнова, В’ячеслав та Ірина Дюденки, Віталіна Ющенко, Ксенія Бугрімова, Ігор Захаренко та інші.
А одна із шанувальниць Жана подарувала йому відмітку на Google Maps, присвячену колекції. Відтепер Secret place by Jean Gritsfeldt назавжди залишиться на карті України.
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