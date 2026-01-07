Модні зимові тренди / © Getty Images

Реклама

Видання Real Simple розповіло, що цього сезону дизайнери пропонують об’єднати комфорт із шиком, від пухнастих пальт до коконоподібних вовняних жакетів.

Тепер «затишок» — не тільки про пледи на дивані. Цьогорічні зимові колекції поєднують комфорт і стиль: об’ємні силуети, ніжні текстури та теплі матеріали. Це як пройтися по вулиці, загорнувшись у свій улюблений плед, але з ефектом «високої моди».

Коконоподібні вовняні пальта

Об’ємні пальта створюють відчуття, ніби ви загорнуті у м’який плед. Дизайнери, від The Row до Max Mara, представили пальта у коконоподібних силуетах. Поєднуйте з об’ємними в’язаними светрами чи кашеміровими шарфами та обирайте нейтральні тони, наприклад, бежевий, сірий чи кремовий — це символ «тихої розкоші».

Реклама

Штучне хутро

Це найпопулярніший тренд зими. Воно додає драматизму образу та залишається теплим. Довге пальто-тренч зі штучного хутра — ідеальний варіант для тих, хто хоче мати елегантний вигляд і при цьому не мерзнути.

Люксові комплекти костюмів

Вбрання у тоні від топа до штанів робить образ завершеним і легким. Ребристий кашемір або преміальні тканини створюють відчуття «стильної домашньої форми», яка підходить і для походів у магазин, і для затишного вечора вдома.

Тональне шарування

Вибирайте один колір і носіть його у різних відтінках і текстурах. Це не тільки має охайний вигляд, але й створює відчуття затишку. Спробуйте поєднувати товстий светр зі штанами чи накидку одного тону з пальто, тоді комфорт матиме вигляд наміру, а не випадковості.

Трикутні шарфи

Трикутний шарф — аксесуар, який додає тепла та характеру. Його можна накинути так, щоб кінці спадали на плечі чи спину. Вибирайте будь-які кольори, наприклад, нейтральні, яскраві чи з м’яким принтом — шарф завжди оживляє образ.

Реклама

М’яка, але структурована форма

Пальта з поясом, кардигани з акцентом на талію чи жакети-накидки поєднують комфорт і невелику структурованість. М’які тканини, як букле чи варена вовна, мають розкішний вигляд і водночас створюють відчуття затишку.

Кашемір у всьому

Кашемір — обовʼязковий елемент гардероба цієї зими. Топи, светри, костюми та шарфи з цього матеріалу не тільки теплі, а й елегантні. Повний сет із кашеміру створює відчуття розкоші та водночас затишку.

Шарф-жакет

Цей тренд поєднує шарф і жакет в одному — практично та стильно. Він обгортає верхню частину тіла, як м’який плед, і створює ефект «високої моди» без громіздких шарів. Мінімум підкладки під ним підкреслить форму та силует.

Цього сезону затишок і стиль йдуть пліч-о-пліч. Штучне хутро, кашемір і тональне шарування — це не лише тепло, а й можливість мати дорогий та бездоганний вигляд. Мода зими 2026 року нагадує, що тепло — це не компроміс з елегантністю, а її частина.