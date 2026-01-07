- Дата публікації
Школа стилю
- Школа стилю
Поєднуйте тепло та шик — модні зимові тренди
Зимові холоди, сніг і слизькі тротуари підштовхують нас до одного — залишатися у теплі. Але хто сказав, що «тепло» не може бути стильним.
Видання Real Simple розповіло, що цього сезону дизайнери пропонують об’єднати комфорт із шиком, від пухнастих пальт до коконоподібних вовняних жакетів.
Тепер «затишок» — не тільки про пледи на дивані. Цьогорічні зимові колекції поєднують комфорт і стиль: об’ємні силуети, ніжні текстури та теплі матеріали. Це як пройтися по вулиці, загорнувшись у свій улюблений плед, але з ефектом «високої моди».
Коконоподібні вовняні пальта
Об’ємні пальта створюють відчуття, ніби ви загорнуті у м’який плед. Дизайнери, від The Row до Max Mara, представили пальта у коконоподібних силуетах. Поєднуйте з об’ємними в’язаними светрами чи кашеміровими шарфами та обирайте нейтральні тони, наприклад, бежевий, сірий чи кремовий — це символ «тихої розкоші».
Штучне хутро
Це найпопулярніший тренд зими. Воно додає драматизму образу та залишається теплим. Довге пальто-тренч зі штучного хутра — ідеальний варіант для тих, хто хоче мати елегантний вигляд і при цьому не мерзнути.
Люксові комплекти костюмів
Вбрання у тоні від топа до штанів робить образ завершеним і легким. Ребристий кашемір або преміальні тканини створюють відчуття «стильної домашньої форми», яка підходить і для походів у магазин, і для затишного вечора вдома.
Тональне шарування
Вибирайте один колір і носіть його у різних відтінках і текстурах. Це не тільки має охайний вигляд, але й створює відчуття затишку. Спробуйте поєднувати товстий светр зі штанами чи накидку одного тону з пальто, тоді комфорт матиме вигляд наміру, а не випадковості.
Трикутні шарфи
Трикутний шарф — аксесуар, який додає тепла та характеру. Його можна накинути так, щоб кінці спадали на плечі чи спину. Вибирайте будь-які кольори, наприклад, нейтральні, яскраві чи з м’яким принтом — шарф завжди оживляє образ.
М’яка, але структурована форма
Пальта з поясом, кардигани з акцентом на талію чи жакети-накидки поєднують комфорт і невелику структурованість. М’які тканини, як букле чи варена вовна, мають розкішний вигляд і водночас створюють відчуття затишку.
Кашемір у всьому
Кашемір — обовʼязковий елемент гардероба цієї зими. Топи, светри, костюми та шарфи з цього матеріалу не тільки теплі, а й елегантні. Повний сет із кашеміру створює відчуття розкоші та водночас затишку.
Шарф-жакет
Цей тренд поєднує шарф і жакет в одному — практично та стильно. Він обгортає верхню частину тіла, як м’який плед, і створює ефект «високої моди» без громіздких шарів. Мінімум підкладки під ним підкреслить форму та силует.
Цього сезону затишок і стиль йдуть пліч-о-пліч. Штучне хутро, кашемір і тональне шарування — це не лише тепло, а й можливість мати дорогий та бездоганний вигляд. Мода зими 2026 року нагадує, що тепло — це не компроміс з елегантністю, а її частина.