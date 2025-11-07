Пряма спідниця з 90-х: головний тренд осені та зими 2025 року / © Getty Images

Обтислі сукні, балетки, карго, мінімалізм у чистому вигляді, тож тепер мова піде про рівну спідницю — головним героєм холодного сезону. Вона проста, витончена та напрочуд універсальна, саме та річ, яка робить будь-який образ дорогим «без зусиль», про це розповіло видання Real Simple.

Чому всі говорять про пряму спідницю

Це довга, рівна спідниця, яка плавно спадає від талії до щиколоток і утворює силует «колони». Вона не обтискає тіло та не має розкльошу, завдяки чому має одночасно стриманий та аристократичний вигляд. Це та сама річ, яка створює ефект «я навіть не намагалася, але маю неймовірно стильний вигляд». Її форма нагадує античні колони — сильні, статні та позачасові.

І справді, у прямій спідниці є щось від грецької драми, паризького мінімалізму та офісного шику. Вона візуально подовжує ноги, «витягує» фігуру та додає впевненості, а ще чудово гріє у холодний сезон.

Ідеальна для осені та зими

Осінньо-зимова мода 2025 — це про комфорт і структурність і пряма спідниця відповідає обом вимогам. Її можна стилізувати з будь-чим, від офісних піджаків до затишних светрів і завжди мати доречний вигляд. Це ідеальна річ для життя «у русі», коли у вас робочі зустрічі, вечеря з друзями, школа, кав’ярня і це ще весь план на день.

До того ж модні доми на кшталт The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta, Prada активно повертають цей силует на подіуми та роблять його новим символом тихої розкоші.

Як стилізувати пряму спідницю

З піджаком — класика, яка не старіє. Поєднайте спідницю з будь-яким піджаком — оверсайз, приталеним або двобортним. Цей дует має лаконічний та водночас потужний вигляд.

З білою сорочкою та кросівками. Напівзаправлена сорочка, низькі кросівки, акцентна прикраса і у вас готовий офісний стиль або ви готові до зустрічі з подругами. Простота, яка має продуманий вигляд.

З гостроносими чоботами. Ідеальний варіант для осені — довга спідниця та чоботи до коліна з гострим носком і невеликим підбором. Це створює баланс довжини та додає кілька «візуальних сантиметрів» росту.

З футболкою та улюбленими кедами. Для вихідних, це максимально розслаблений вигляд, оберіть білу футболку, базові кеди та шкіряну сумку. Так носять стріт стайл ікони Парижа.

З м’яким светром і поясом. Формула затишного шику, це пряма спідниця, вовняний светр, але не надто об’ємний, ремінь на талії та замшеві чоботи. Ідеально для прохолодних ранків.

З вільною водолазкою. Об’ємна водолазка створює вертикаль і підкреслює силует. Додайте сережки-краплі чи невеликий ланцюжок і образ готовий.

З шовковим топом і балетками. Для вечора чи ділової події підійдуть шовковий топ, шкіряна косуха та балетки. Вигляд матимете впевнений, жіночний з французькою ноткою.

Як обрати ідеальну спідницю-колону

Обирайте щільні тканини — вовна, твід, денім, шкіра чи трикотаж. Вони тримають форму тс не просвічують.

Довжина має доходити до щиколоток або трохи вище — це візуально подовжує силует.

Зверніть увагу на посадку, висока талія — найуніверсальніший варіант.

Якщо хочете акценту — шукайте моделі з розрізом, ґудзиками чи декоративними швами.

Мода 90-х повернула нам спокій, мінімалізм і структуру. І пряма спідниця — її втілення. Вона не потребує гучних аксесуарів або трендових лайфгаків.