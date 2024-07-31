Приталені жакети і напівпрозорі лонгсліви: український бренд презентував нову колекцію

Український бренд STIMMA презентував нову міжсезонну колекцію Waves, лейтмотивом якої є жінка – витончена і сильна, яка здатна адаптуватися до будь-яких умов.

Ця лінійка – про мистецтво руху. Кожна деталь гармонійно переплітається в образах та захоплює своєю динамічністю і непередбачуваністю.

Колекція наповнена плавними лініями і повітряними текстурами: приталені жакети, напівпрозорі лонгсліви і легкі сорочки.

Створені з цих речей луки легко адаптуються до будь-якої ситуації: від casual до office буднів.

Окремої уваги заслуговують вже відомі силуети і кольорові коди бренду, які формують чудову базу для гардеробу кожної жінки, виконані з вовни та віскози.

Універсальності дропу додає кольорова гама: чорний, сірий, молочний і блакитний гармонійно комбінуються між собою.

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