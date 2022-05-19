Про що говорять сучасні вишиванки та як дизайнери поєднують традиції з модними тенденціями

Про що говорять сучасні вишиванки та як дизайнери поєднують традиції з модними тенденціями

Вишиванки нині у тренді. І все більше людей цікавляться, що означають орнаменти на їхньому національномувбранні.

Все більше українців проявляють цікавість до мистецтва вишивки. Про це йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1".

Один із найкращих майстрів і дослідників вишиванки Юрій Мельничук уже майже 30 рокі вчить цього мистецтва інших.

"Дуже багато людей все більше хочуть не просто навчитись технологій вишивки, а й знати і розуміти, що вони вишивають, і для чого вони це роблять", - говорить пан Юрій.

Юрій Мельничук

Наші предки передали нам унікальну систему кодів і знаків. Узори на вишиванці могли багато розказати про свого власника.

"Квіти - це дівоча складова сорочок, а виноград – це заміжніх жінок, які мають уже дітей. Виноград – це символ життя, щастя, достатку, благополуччя", - розповідає Юрій.

Це сучасна вишита сорочка українського бренду етноодягу. На ній теж зображений виноград, який оплітав колись київський будинок "Квіти України". Будинок почали демонтувати минулого літа та його вдалося зберегти. А от від пишного винограду на фасаді залишися одні лише сухі гілки.

"На фасаді будинку квітів багато років цвів виноград і ми цей малюнок зобразили на вишиванці, щоб привернути увагу", - говорить менеджер магазину Андрій Горніцький.

А ця сорочка присвячена історичному будинку "Слово", що в Харкові. У 30-роках минулого сторіччя там жили представники української інтелігенції. Їх цілеспрямовано знищила радянська влада. А цього року сам будинок обстріляли російські військові.

"Кожен символ, який на ній зображений, має якесь певне своє значення. Наприклад, хвилі це Микола Хвильовий, пташки – це чайки – автомобілі того часу, які переслідували та викрадали митців", - сказав Горніцький.

Оздоблені сорочки машинною вишивкою - практичні та легкі в догляді. Проте ручна вишивка завжди матиме особливу цінність.

"Звичайно що машинна вишивка, комп'ютерна вишивка не вкладає душу, так як це робить людина", - пояснює Мельничук.

Це підтверджує і молода майстриня з вишивки львів'янка Ярина Климчишин.

"Оскільки я вишиваю руками, я відчуваю цю енергію полотна і мені постійно видається, що я наче малюю голкою", - говорить Ярина.

Вишивкою вона займається вже 9 років. Сорочки та сукні шиє на замовлення. За словами дівчини, це кропітка праця. Ярина робить ескізи, готує зразки вишивки і вивчає давні орнаменти.

Люди до неї приходять переважно з інших регіонів і тоді вони разом розпочинають досліджувати вишивку.

Ярина давні орнаменти поєднує із сучасним кроєм. Саме таку сорочку майстриня створила для письменниці Ірени Карпи.

"Часом, коли мені говорять про екстравагантність сорочок з голою спинкою, можна навести як приклад ось такий виріз у звичайній традиційній українській сорочці. Але це було зумовлено тим, що потрібно було годувати груддю", - розповідає Ярина.

А ось це частина рукава майбутньої весільної сукні Ярини. Її дівчина вишиває вже рік. Каже - на себе постійно бракує часу.

"Це вербовецький кучерявий шов. Ним вишивали лише в трьох селах в Україні. І мені надзвичайно подобається ця техніка. Нею не всі володіють. Колись казали, що виворіт – це совість вишивальниці", - говорить Ярина.

А ще дівчині відомі деякі секрети вишивання наших прабабусь.

"Щоб зберегти від вроків гарну дівчину і гарну вишивку, робили якусь невеличку помилку у вишивці. Я це застосовую у кожній своїй роботі. Замовники про це не знають. Це непомітно абсолютно", - зізнається майстриня.

Сьогодні Ярина мріє, що колись її роботи вивчатимуть уже наступні покоління.

"І так само за 100 років, напевно, наші наступники будуть говорити, що "от у них теж була правдива вишиванка". Бо ми просто поновлюємо цей зв'язок далі", - підсумувала Ярина.

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