Прозорі бюстгальтери і сексуальні корсети: зимовий кампейн білизни від українського бренду

Український бренд презентував колекцію, яка складається зі спокусливих моделей спідньої білизни.
Український бренд Fox Lingerie представив зимовий кампейн та пропонує у святкові дні вбиратися в ошатну білизну, ефектні боді чи доповнити образ корсетом.
Кампейн зняли на плівку Gorsad тріо київських альтернативних фотографів, які увійшли до списку "100 нових визначних творців візуального фешнконтенту" від PhotoVogue.
У пошуках нових візуальних образів бренд вирішив продемонструвати в кампейні ще більше сексуальності та розкутості.
До зимової колекції увійшли нові комплекти та боді, а також бестселери бренду: білизна з делікатним мереживом і сіткою чорного та аквамаринового кольору, чорно-білий корсет із сіткою та прозорий білий.
Сяяти у новорічну ніч можна в комплекті з зірками з каміння або одному з нових боді. Вони стануть основою для святкового образу завдяки особливим деталям - вирізам, вставкам та рукавичками, які знімаються.
Боді можна поєднувати зі спідницею міні, міді чи широкими брюками, але в будь-якій комбінації це буде безпрограшний варіант.
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