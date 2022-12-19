Прозорі бюстгальтери і сексуальні корсети: зимовий кампейн білизни від українського бренду

Український бренд презентував колекцію, яка складається зі спокусливих моделей спідньої білизни.

Український бренд Fox Lingerie представив зимовий кампейн та пропонує у святкові дні вбиратися в ошатну білизну, ефектні боді чи доповнити образ корсетом.

Кампейн зняли на плівку Gorsad тріо київських альтернативних фотографів, які увійшли до списку "100 нових визначних творців візуального фешнконтенту" від PhotoVogue.

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

У пошуках нових візуальних образів бренд вирішив продемонструвати в кампейні ще більше сексуальності та розкутості.

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

До зимової колекції увійшли нові комплекти та боді, а також бестселери бренду: білизна з делікатним мереживом і сіткою чорного та аквамаринового кольору, чорно-білий корсет із сіткою та прозорий білий.

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Сяяти у новорічну ніч можна в комплекті з зірками з каміння або одному з нових боді. Вони стануть основою для святкового образу завдяки особливим деталям - вирізам, вставкам та рукавичками, які знімаються.

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Боді можна поєднувати зі спідницею міні, міді чи широкими брюками, але в будь-якій комбінації це буде безпрограшний варіант.

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

Зимовий кампейн від бренду Fox Lingerie

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