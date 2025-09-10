ТСН у соціальних мережах

Прозорі тканини, драпування і плісе: український бренд J’amemme презентував на UFW колекцію, присвячену жінці

До колекції увійшли образи, побудовані на прозорих тканинах, експериментальному драпуванні і фірмовому плісе бренду. 

Український бренд J’amemme у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію SS’26 Sa Lumière, присвячену жінці, її силі, енергії і присутності у сучасному світі. Показ відбувся у форматі імерсивного перформансу, який занурив присутніх у світ світла.

«Ми хотіли підсвітити жінку зсередини, вознести її на п’єдестал. Ця колекція — посвята трьом станам, які я особисто проходила. Ми прагнемо підкреслити внутрішню енергію жінок, показати її значення та представити її як артоб’єкт — монументально, майже як у музеї», - розповіла дизайнерка бренду Юлія Ярмолюк.

Лінійка створена з прозорих тканинах. Максісікні і комплекти пошиті з шифону та органза і доповнені фірмовим плісе. Прозорі, летючі тканини підкреслюють природні контури тіла, створюючи ефект руху навіть у статичних луках.

Вперше до образів бренду додали нові техніки роботи з фактурами, зокрема драпування, яке підкреслює скульптурну виразність силуетів.

Кольорова гама капсули: від ніжних аквамаринових і коричневих відтінків до фіолетових акцентів, передаючи спектр характеру жінки — її спокій, силу і внутрішнє світло — через характерні для бренду форми, текстури та рух.

Однією з головних героїнь колекції стала яскраво-фіолетова шифонова сукня, виготовлена зі 100% переробленого пластику (recycled PET). Цей матеріал пройшов повний цикл трансформації — його спеціалізовано збирали, переробляли та перетворювали на новий текстиль. Це дозволило зменшити використання первинного пластику і знизити екологічне навантаження.

