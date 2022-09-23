Прямі силуети, однотонні тканини та шовк: у Мілані представили колекцію Prada весна-літо 2023

Схоже, що наступного сезону ми знову носитимемо звужені вбрання та вільні пальта.
У Мілані стартував Тиждень жіночої моди і бренд Prada презентував свою нову колекцію весна-літо 2023. Наступного року бренд пропонує нам відмовитися від принтів і віддати перевагу однотонним тканинам, соковитим кольорам та прямим силуетам.
На подіумі моделі демонстрували теплі светри, сорочки, блейзери, лаконічні костюми та комбінезони. Також бренд повертає в моду вузькі штани та прозорий трикотаж. Але не обійшлося у цій колекції і без хіта останніх сезонів – шовкових суконь у білизняному стилі. Також особливе місце в колекції зайняло взуття Мері Джейн.
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