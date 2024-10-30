Пуховики оверсайз, виварені лонги і спідниці-плісе: осіння колекція від українського бренду

Осінній дроп складається зі зручних і стильних айтемів.

Український бренд BEOMDSGN випустив нову осінню колекцію під назвою Soft Interlude.

Головними героями дропу стали пуховики оверсайз і стримані костюми зі спідницею.

Пуховики представлені у червоному, молочному, графітовому і чорному кольорах, які гармонійно поєднуються із осінньою лінійкою. Вони добре зберігають тепло, маючи у складі сто відсотків синтетичного пуху.

У результаті поєднання брендом маскулінних силуетів і жіночного вайбу з'явилися виварені лонги із зухвалими принтами, які можна вдало скомбінувати із вельветовою спідницею та джинсами різних кольорів.

Спідниці-плісе довжини міді та мініспідниці (коричневі і в смужку) чудово доповнюють светри і базові футболки, створюють готовий smart casual лук разом із об'ємними жакетами.

Створені образи з речей бренду підійдуть для спонтанної прогулянки містом, робочих буднів чи відпочинку на вихідних.

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