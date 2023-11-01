Пуховики, светри і вельветові штани: український бренд презентував зимову колекцію

Колекція складається з базових, зручних і стильних речей.

Український бренд diadia з мальовничого Закарпаття презентував зимову колекцію. Вона вдало доповнює попередні, щоб можна було створити повноцінний гардероб.

Колекція складається з в'язаних кардиганів із мохером і вовною у складі, базових гольфів і светрів, картатих сорочок і жакетів.

Трендові вельветові штани вільного крою та з високою посадкою повернулися до нас просто з 70-х, щоб скласти конкуренцію джинсам.

Вперше бренд випустив пуховики з гіпоалергенного екопуху та щільної водовідштовхувальної тканини. Це поєднання забезпечить максимальне тепло й затишок, а капюшон і висока горловина захистять від поривів найсильнішого вітру.

Пуховики представлені у двох фасонах – вкороченому і подовженому, а також у трьох універсальних кольорах – молочному, бежевому й чорному.

Лінійку доповнюють аксесуари: кепки, шапки, шарфи, ремені, а також шкіряні мінісумки для телефона, якими можна довершити свої образи.

Нагадаємо, відома українська модель, "Міс Україна Всесвіт-2014" Анна Андрес знялася у промокампанії нової колекції українського бренд Marsego.

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