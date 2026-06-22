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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Речі, які будуть мати розкішний вигляд на фігурі plus-size: Андре Тан назвав топ-5 речей літа 2026

Дизайнер назвав трендові речі, які дійсно «працюють» та прикрашають фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Андре Тан

Андре Тан

Сукня-комбінація

Під час вибору такої сукні обирати щільнішу тканину та правильне посадження.

Бермуди

Це шорти до колін, які створюють ідеальний баланс пропорцій і роблять образ неймовірно стильним.

Сорочка оверсайз

Така сорочка повинну бути вашого розміру, але вільного крою.

Монохромні образи

Один колір з голови до ніг — це найпростіший спосіб мати «дорогий» вигляд.

Лляні штани

Це порятунок для літа, адже це комфортно, красиво, дорого і дуже актуально.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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