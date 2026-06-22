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- Школа стилю
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Речі, які будуть мати розкішний вигляд на фігурі plus-size: Андре Тан назвав топ-5 речей літа 2026
Дизайнер назвав трендові речі, які дійсно «працюють» та прикрашають фігуру.
Сукня-комбінація
Під час вибору такої сукні обирати щільнішу тканину та правильне посадження.
Бермуди
Це шорти до колін, які створюють ідеальний баланс пропорцій і роблять образ неймовірно стильним.
Сорочка оверсайз
Така сорочка повинну бути вашого розміру, але вільного крою.
Монохромні образи
Один колір з голови до ніг — це найпростіший спосіб мати «дорогий» вигляд.
Лляні штани
Це порятунок для літа, адже це комфортно, красиво, дорого і дуже актуально.
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