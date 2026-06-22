Речі, які будуть мати розкішний вигляд на фігурі plus-size: Андре Тан назвав топ-5 речей літа 2026

Андре Тан

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Сукня-комбінація

Під час вибору такої сукні обирати щільнішу тканину та правильне посадження.

Бермуди

Це шорти до колін, які створюють ідеальний баланс пропорцій і роблять образ неймовірно стильним.

Сорочка оверсайз

Така сорочка повинну бути вашого розміру, але вільного крою.

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Монохромні образи

Один колір з голови до ніг — це найпростіший спосіб мати «дорогий» вигляд.

Лляні штани

Це порятунок для літа, адже це комфортно, красиво, дорого і дуже актуально.

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