Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Речі, які ніколи не треба носити разом: Андре Тан назвав поширені модні помилки

Дизайнер Андре Тан дав нові модні поради, які допоможуть дізнатися, які поєднання речей мають недбалий вигляд, а які — гармонійний.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Оверсайз з оверсайзом

Так, це комфорт і свобода рухів, але коли верх і низ вільного крою — силует просто розчиняється, образ стає «важким», неконструктивним і не дуже крутим. Краще дотримуватися святого правила: якщо оверсайз вгорі, тоді внизу — фасон «олівець» або щось приталене. Це ж саме правило працює і навпаки: якщо спідниця об’ємна, то на верх обирай обтислий варіант одягу.

Занадто різні відтінки одного кольору

Монолуки — це круто, але тут є маленький нюанс, але дуже важливий. Наприклад, теплий бежевий з холодним бежевим, або холодний сірий з теплим сірим — це не працює, воно може конфліктувати між собою і створювати відчуття, що щось пішло не так. Краще обрати один тон, або грай з контрастами, але обережно.

Змішувати металік без концепту

Хоч поєднання срібла, золота і міді зараз у тренді, без чіткого балансу це створює хаос в деталях і знищує елегантність образу. Пам’ятай: мікс повинен бути продуманим і гармонійним.

