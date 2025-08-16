- Дата публікації
Речі, які ніколи не треба носити разом: Андре Тан назвав поширені модні помилки
Дизайнер Андре Тан дав нові модні поради, які допоможуть дізнатися, які поєднання речей мають недбалий вигляд, а які — гармонійний.
Оверсайз з оверсайзом
Так, це комфорт і свобода рухів, але коли верх і низ вільного крою — силует просто розчиняється, образ стає «важким», неконструктивним і не дуже крутим. Краще дотримуватися святого правила: якщо оверсайз вгорі, тоді внизу — фасон «олівець» або щось приталене. Це ж саме правило працює і навпаки: якщо спідниця об’ємна, то на верх обирай обтислий варіант одягу.
Занадто різні відтінки одного кольору
Монолуки — це круто, але тут є маленький нюанс, але дуже важливий. Наприклад, теплий бежевий з холодним бежевим, або холодний сірий з теплим сірим — це не працює, воно може конфліктувати між собою і створювати відчуття, що щось пішло не так. Краще обрати один тон, або грай з контрастами, але обережно.
Змішувати металік без концепту
Хоч поєднання срібла, золота і міді зараз у тренді, без чіткого балансу це створює хаос в деталях і знищує елегантність образу. Пам’ятай: мікс повинен бути продуманим і гармонійним.