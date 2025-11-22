- Дата публікації
Блиск і стиль: пряжки на взутті знову повертаються у моду
Мода ніколи не стоїть на місці, а іноді вона просто робить крок назад, щоб зробити образи яскравішими та сміливішими.
Одним із трендів, який цього сезону завоював усі сторінки Instagram, стало взуття з пряжками, про це розповіло видання Real Simple. Так, ті самі ремінці, які колись прикрашали королівські туфлі, сьогодні знову на піку популярності.
Пряжки в історії моди
Пряжки на взутті не новинка. Вони вперше з’явилися у середині XVII століття та залишалися обов’язковим елементом формального та придворного взуття до кінця XVIII століття. Після цього їхня популярність зменшилася, але вони ніколи повністю не зникали з гардероба. Сьогодні пряжки повертаються не просто як деталь, вони стають аксесуаром і виразом стилю.
Популярність цього тренду
Після кількох сезонів мінімалізму і «тихої розкоші», мода рухається у бік максималізму та яскравих деталей. Пряжки на взутті дозволяють створити образ, який має дорогий та водночас виразний вигляд.
Пряжка на взутті — це як ювелірна прикраса, тільки для ніг. Вона додає впевненості та перетворює навіть простий силует на справжню стильну заяву. Цей тренд підхопили дизайнери Miu Miu, Prada, Ferragamo, а також такі зірки як Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Зендея та Зої Дешанель.
Як носити взуття з пряжками
Сьогодні пряжки прикрашають будь-яке взуття — від лоферів до грубих мотоботів та ботфортів. Ось кілька способів підкреслити тренд:
Яскравий колір. Сміливий вибір — пряжки на взутті у насиченому кольорі, наприклад, оливковому чи бордовому. Поєднуйте з класичними елементами, як-от білий верх або нейтральний жакет.
Ряд пряжок. Не обмежуйтесь однією. Взуття з кількома пряжками підкреслює індивідуальність і привертає увагу.
Лофери. Модний «важкий» лофер із пряжкою — комфортний та універсальний варіант для щоденного стилю.
Підбори чи балетки. Пряжка на гостроносому підборі чи плоскому взутті додає стриманому образу родзинку та витонченості.
Сліпучі ботильйони. Складають акцентний елемент будь-якого образу, як от подвійна пряжка чи мінікаблук створюють «вау» ефект.
Ботфорти чи високі чоботи. Для вечірніх виходів або офісного стилю вибирайте високі чоботи з масивною чи металевою пряжкою. Вона стає центром уваги, а решта образу залишається мінімалістичною.
Цього сезону взуття з пряжками — не просто тренд. Це зручний спосіб додати характеру, впевненості та індивідуальності у повсякденний гардероб. Тренд нагадує нам, що деталі мають значення, іноді саме маленька пряжка здатна перетворити звичайний образ на стильний гламурний образ.