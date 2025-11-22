Блиск і стиль: пряжки на взутті знову повертаються у моду / © Getty Images

Реклама

Одним із трендів, який цього сезону завоював усі сторінки Instagram, стало взуття з пряжками, про це розповіло видання Real Simple. Так, ті самі ремінці, які колись прикрашали королівські туфлі, сьогодні знову на піку популярності.

Пряжки в історії моди

Пряжки на взутті не новинка. Вони вперше з’явилися у середині XVII століття та залишалися обов’язковим елементом формального та придворного взуття до кінця XVIII століття. Після цього їхня популярність зменшилася, але вони ніколи повністю не зникали з гардероба. Сьогодні пряжки повертаються не просто як деталь, вони стають аксесуаром і виразом стилю.

Популярність цього тренду

Після кількох сезонів мінімалізму і «тихої розкоші», мода рухається у бік максималізму та яскравих деталей. Пряжки на взутті дозволяють створити образ, який має дорогий та водночас виразний вигляд.

Реклама

Пряжка на взутті — це як ювелірна прикраса, тільки для ніг. Вона додає впевненості та перетворює навіть простий силует на справжню стильну заяву. Цей тренд підхопили дизайнери Miu Miu, Prada, Ferragamo, а також такі зірки як Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Зендея та Зої Дешанель.

Як носити взуття з пряжками

Сьогодні пряжки прикрашають будь-яке взуття — від лоферів до грубих мотоботів та ботфортів. Ось кілька способів підкреслити тренд:

Яскравий колір . Сміливий вибір — пряжки на взутті у насиченому кольорі, наприклад, оливковому чи бордовому. Поєднуйте з класичними елементами, як-от білий верх або нейтральний жакет.

Ряд пряжок. Не обмежуйтесь однією. Взуття з кількома пряжками підкреслює індивідуальність і привертає увагу.

Лофери . Модний «важкий» лофер із пряжкою — комфортний та універсальний варіант для щоденного стилю.

Підбори чи балетки . Пряжка на гостроносому підборі чи плоскому взутті додає стриманому образу родзинку та витонченості.

Сліпучі ботильйони. Складають акцентний елемент будь-якого образу, як от подвійна пряжка чи мінікаблук створюють «вау» ефект.

Ботфорти чи високі чоботи. Для вечірніх виходів або офісного стилю вибирайте високі чоботи з масивною чи металевою пряжкою. Вона стає центром уваги, а решта образу залишається мінімалістичною.

Цього сезону взуття з пряжками — не просто тренд. Це зручний спосіб додати характеру, впевненості та індивідуальності у повсякденний гардероб. Тренд нагадує нам, що деталі мають значення, іноді саме маленька пряжка здатна перетворити звичайний образ на стильний гламурний образ.