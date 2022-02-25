Революційний стиль: як New Look Крістіана Діора змінив світ моди

Це перша колекція дизайнера, але вона була настільки свіжа та елегантна, що миттєво підкорила світ.

Після Другої світової війни світ поступово відновлювався від потрясінь та втрат, почали оживати культурне життя та мода, тому у 40-х з'явилося багато нових Домів мод. Одним із тих, хто голосно заявляє про себе в цей період, був французький дизайнер Крістіан Діор. 1947 року він відкриває Модний дім, який тепер гордо носить його ім'я Christian Dior і запускає першу колекцію під назвою New Look.

Французький модельєр Крістіан Діор / Getty Images

Колекція, представлена французом, стає революційною, адже Діор пропонує по-новому подивитися на жінок, моду, стиль та красу. Він хотів показати образ "ідеальної жінки" з тонкою талією, тендітними вузькими плечима, витонченими стегнами. Оскільки зовсім нещодавно закінчилася війна, нове бачення дизайнера викликало захоплення — ще багато хто пам'ятав дефіцити та військову форму, тому шок викликала навіть кількість тканини, яку він використав у моделях суконь.

"Ми залишили за собою епоху війни, форменого одягу, трудової повинності для жінок із широкими плечима, як у боксера. Я малював жінок, які нагадують квіти, ніжно-опуклі плечі, округлу лінію грудей, ліаноподібні стрункі талії і широкі, які розходяться донизу, як чашки квітки, спідниці", — говорив Крістіан Діор.

Модель в одязі Christian Dior біля площі Сан-Марко у Венеції / Getty Images

Через фасон суконь, які представив дизайнер, у моду знову повернулися похилі плечі, корсети та криноліни. Сукні вважалися дуже жіночними і навіть сексуальними, адже деякі моделі витончено повторювали вигини фігур, не мали бретель і були з гарними фігурними декольте.

Моделі в одязі Christian Dior біля площі Сан-Марко у Венеції / Getty Images

Також були і абсолютно нові бачення: рукави в три чверті, високі рукавички, довжина вбрання до середини литки, аксесуари, серед яких особливу любов завоювала форма окулярів "котяче-око".

"Я хотів, щоб мене вважали добрим майстром. Я хотів, щоб мої сукні були збудовані як будівлі, які повторюють вигини жіночої фігури, стилізуючи її форму", — розповідав про свою роботу дизайнер.

Модель позує в сукні від Dior / Getty Images

Однак найзнаковішим з усіх моделей представлених у колекції став костюм з молочним жакетом і чорною спідницею, яка одержала назву The Bar. Вбрання доповнював також оригінальний капелюх і високі чорні рукавички. Це вбрання, ймовірно, отримало свою назву від бару на Plaza Athénée, який часто відвідував сам Діор. The Bar був хітом продажів, тому його часто копіювали. Сам же Крістіан Діор постійно переробляв і оновлював своє творіння і часто вбрання було представлено в різних версіях майже у всіх 22 колекціях от кутюр, які він розробив до своєї смерті 1957 року.

The Bar створений Крістіаном Діором для колекції Haute Couture весна-літо 1947 року / Getty Images

Виставка вбрань Dior у Художньому музеї Денвера / Getty Images

Якщо розглядати вбрання з колекції, то можна виділити три основні фасони, яких дотримувався Діор: у формі піскового годинника, прямий і вузький.

Крістіан Діор у своєму ательє / Getty Images

Вважається, що саме нова колекція New Look повернула Парижу статус столиці моди, а Діора зробила культовим дизайнером ще за життя. Протягом багатьох десятиліть інші дизайнери періодично надихаються образами Діора та інтерпретують їх у своїх колекціях. Також це іноді робить і сам Модний дім, адже ця колекція – його культурна спадщина.

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