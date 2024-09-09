"Робочі" куртки, трикотажні костюми і приталені сукні: осіння колекція від українського бренду

Український бренд STIMMA презентував нову колекцію під назвою Boho, на створення якої надихнула естетика 70-х.

Стиль Boho пропонує розкривати свою індивідуальність через природні кольори, мікс текстур і вільні форми. Тож у дропі втілився цей настрій.

Сучасна витонченість у ньому проявляється у відтінках хакі й темного шоколаду, замшевих текстурах і "робочих" куртках, які є ключовими акцентами нинішнього сезону.

У колекції чудово поєднуються трендові елементи з комфортом та універсальністю.

Дроп складається з трикотажних комплектів у базових нейтральних кольорах, які створені для затишку і забезпечують свободу рухів, і з приталених суконь у стриманій палітрі, що підкреслюють жіночність без зайвих деталей, акцентуючи увагу на елегантній простоті.

Колекція демонструє тренд на природну гармонію і невимушеність, акцентуючи на комфортних силуетах і практичних рішеннях.

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