Романтичні блузки і котонові тренчі: український бренд презентував весняну колекцію

Український бренд iam презентував весняну колекцію, присвячену жінкам – їхній красі, силі і тендітності.

Засновниці бренду Марта Романинець та Іра Вітик в основу лінійки вклали роздуми про жіноче тіло, його сексуальність і жіночність.

Колекція створена із прозорих тканин, приталених силуетів і незвичних для бренду аксесуарів – квітки-брошки і в'язаних квітів-чокерів.

Квітка стала символом колекції. Вона уособлює красу, любові і життя.

До колекції увійшли костюмні штани з корсетним поясом, який потрібно носити навиворіт, жилети в рубчик, рожевий котоновий тренч, костюм із деніму, який складається з куртки і джинсів на високій посадці.

Найромантичнішою річчю лінійки стала напівпрозора блузка з принтом в горошок, V-подібним вирізом і опущеною лінією плечей. Особливою деталлю блузки стала квітка, яку можна прикріпити на комірі.

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