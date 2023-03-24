Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Романтичні блузки і котонові тренчі: український бренд презентував весняну колекцію

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Романтичні блузки і котонові тренчі: український бренд презентував весняну колекцію

Нова капсула присвячена красі і жіночності українок.

Український бренд iam презентував весняну колекцію, присвячену жінкам – їхній красі, силі і тендітності.

Засновниці бренду Марта Романинець та Іра Вітик в основу лінійки вклали роздуми про жіноче тіло, його сексуальність і жіночність.

©
©

Колекція створена із прозорих тканин, приталених силуетів і незвичних для бренду аксесуарів – квітки-брошки і в'язаних квітів-чокерів.

©

Квітка стала символом колекції. Вона уособлює красу, любові і життя.

©

До колекції увійшли костюмні штани з корсетним поясом, який потрібно носити навиворіт, жилети в рубчик, рожевий котоновий тренч, костюм із деніму, який складається з куртки і джинсів на високій посадці.

©
©
©
©

Найромантичнішою річчю лінійки стала напівпрозора блузка з принтом в горошок, V-подібним вирізом і опущеною лінією плечей. Особливою деталлю блузки стала квітка, яку можна прикріпити на комірі.

©
©
©

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
134
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація