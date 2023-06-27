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Романтичні сукні і спідниці-кроше: український бренд презентував красиву мереживну капсулу

Романтичні сукні і спідниці-кроше: український бренд презентував красиву мереживну капсулу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
128
Час на прочитання
1 хв
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Романтичні сукні і спідниці-кроше: український бренд презентував красиву мереживну капсулу

Капсула бренду O.TAJE

Речі, створені у техніці кроше, нині в тренді.

Український бренд O.TAJE презентував капсулу під назвою Lines & Lightness, яка є доповненням їхньої колекції сезону весна-літо 2023.

Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE

Бренд розширив колекцію трикотажу, віскозних суконь і спідниць делікатними мережевними виробами.

Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE

Капсула складається із коротких суконь із довгими рукавами і елегантних довгих суконь, легких топів і спідниць-кроше. Вони чудово поєднуються з купальниками для пляжних луків і з базовими речами для вуличних образів.

Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE
Капсула бренду O.TAJE / ©
Капсула бренду O.TAJE

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Дата публікації
Перегляди
128
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